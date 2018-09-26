【華冠投顧】武傑電台:台股小跌4點!鋼鐵英雄-9958世紀鋼-恭喜正式站上100元!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3293 鈊象、9958 世紀鋼、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

看法不變

今日台股加權指數下跌 - 4 點開出，指數全場就在平盤上下震盪，終場小跌 - 4 點作收，收在 10974 點，成交量 1067 億。

今天台股僅小跌 - 4 點作收；但是相對於美股的連續 2 日拉回，今天台股表現算不錯。從今天盤中的結構來看，依舊是風電族群為人氣所在的焦點，其他個股零星表現；情況依舊是買盤不強但賣壓也不大的狀況。武傑看法依舊不變! 11000 點大關雖然近關情怯，預計可望是『關關難過、關關過』…『作多還是唯一的方向』!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2208 台船、6278 台表科、3078 上緯投、4130 健亞、9958 世紀鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

8446 華研、1476 儒鴻、8436 大江、4939 亞電、9910 豐泰、6237 驊訊、4736 泰博… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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