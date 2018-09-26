台股盤後─風電股續強不敵權值拖累 小跌收10974.19點小跌4.66點

台股今 (26) 日再度在 11000 點關前止步，盤中雖一度站上，可惜買盤觀望下，無力續攻，盤面上風電概念股續揚，成為多頭指標，被動元件及矽晶圓股則再度回檔整理，鋼鐵股漲跌互見，生技股及部分遊戲股表現較強，終場以 10974.19 點作收，下跌 4.66 點，成交 1066.78 億元；法人認為，指數空間不大，在類股輪漲下，以個股表現為主，季底作帳行情仍值得觀察。

台股今日以 10974.08 點開低，小跌 4.77 點，由於國際油價上漲，推升油電燃氣股走強，風電股包括上緯投控、新光鋼、世紀鋼、中鋼構、台船等股持續上漲，支撐多頭人氣，蘋概三王部分，以鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 表現較強，終場收紅，台積電 (2330-TW) 則是以平盤 263.5 元作收。

傳產股部分，觀光股收漲 3.72%，造紙股收漲 2.04%，漲幅相對領先，鋼鐵股漲跌互見中鋼及具風電題材的個股上漲，大成鋼、豐興等股下跌，類股小收紅作收，紡織股收跌 2.34%，表現較弱，儒鴻重挫作收，橡膠股、汽車股等也是下跌。

電子股、金融股小跌，傳產股漲跌互見，漲勢較強的族群並不占權值，包括風電、生技、部分遊戲股表現較強勢，但漲價題材的被動元件、矽晶圓股等再度回檔整理，類股輪漲相當快速，今日大盤指數高低震幅 60 點，盤中震盪幅度不大，最低點一度下探至 10947.29 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤今日呈現量縮整理，在攻高 11000 點時壓力較大，盤中雖一度攻上 11007.35 點，但並未守住，由於美股並未再上漲，但陸股則是跌深反彈，預期台股將呈現高檔震盪走勢。

他表示，指數空間不大，在類股輪漲下，留意個股題材表現，另外，季底作帳行情也值得觀察，在 9 月底前最後 2 個交易日，投信是否發動作帳。