安永：全球IPO於第三季量跌集資金額升

安永9月26日發布季度報告《全球IPO趨勢：2018年第3季度》。報告指出，持續的地緣政治不穩定因素及貿易問題使投資氣氛持續淡靜，令2018年首九個月全球IPO宗數下跌至1,000宗，較2017年下跌18%。去年首九個月的數字是自2007年以來的最高紀錄。然而，雖然宗數錄得放緩，但2018年的IPO宗數仍然高於全球IPO市場的10年平均線，集資額達1,451億美元，按年上升9%。

2018年第3季度的IPO活動，包括302宗IPO，同比跌22%；集資額471億美元，同比則升9%。2018年初至今的全球IPO活動，全球科技、工業及醫療保健業IPO數量最多，共有388宗（佔全球IPO宗數39%），並集資702億美元（佔全球集資額48%）。再者，獨角獸企業IPO宗數在2018年第3季度上升，推高了2018年首九個月全球IPO集資額，同比增加9%。

2018年年初至今，美洲區IPO保持活躍，集資金額上升41%至501億美元，而上市宗數增加27%至195宗。其中，美國在2018年第3季錄得47宗，較2017年第3季升31%；集資額達119億美元，增加150%。

美國上市的新股首日投資回報平均錄得約15%，而上市後的股價，平均錄得28%升幅。跨境上市宗數佔2018年第3季美洲區整體的31%（18宗），反映美洲區交易所信心有所增強。

在2018年年初至今，紐約證券交易所和納斯達克證券交易所是全球集資額最高的首三間交易所中兩間，而墨西哥證券交易所的集資額按年亦有71%的上升，達29億美元。

儘管亞太區新股活動逐漸減少，但香港仍引領著整個地區。香港新股市場在2018年第3季，上市宗數和集資額均攀升，分別佔全球上市宗數18%及全球集資額的49%。三宗超大型新股上市項目（其中兩宗為獨角獸企業）在7月創下按月上市紀錄，並令香港聯合交易所成為這個季度全球最活躍的證交所。香港同時僅次於美國，成為全球第二受歡迎的跨境上市地方。