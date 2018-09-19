搶電競換機商機 華碩8間ROG電競聯盟網咖搶先嘗鮮20系列新顯卡效能

輝達 (nVIDIA) 推新世代電競 GPU-GeForce RTX 20 系列，華碩 (2357) 搶攻換機商機，週三 (19 日) 宣布，旗下共 8 間 ROG 電競聯盟網咖成員，即將採用全新 GeForce RTX 2080 顯示卡，並成為全台最多專業電競網咖指名更新設備的首選。華碩指出，為讓更多玩家能在第一時間搶先感受新顯卡所帶來的震撼效能，因此搶先在 ROG 電競聯盟網咖嘗鮮，有助後續電競換機潮開展。華碩股價週三上漲 1.6% 達 254.5 元。



上述 8 家網咖有「台北夢想電競館 (建國店)」、「新北市 RS 休閒概念館 (竹圍二店)」、「中壢 i hotel 電競旅館」、「新竹快樂連線網路生活館 (武陵店)」、「台中快樂 Esport 網路電競館 (台中店)」、「彰化棒棒堂電競館」、「台南大卡司電競館」與「高雄領航者電競人文」。



華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，網咖可說是電競生態鏈中玩家第一線體驗頂級硬體設備的絕佳場域，有鑑於此，ROG 玩家共和國自 2016 年起攜手眾多網咖業者打造 ROG 電競聯盟，至今成員更已遍布全台超過 40 家以上；而這次特別爭取首波 GeForce RTX 2080 系列顯示卡提供聯盟合作夥伴，希望藉由新世代顯卡讓玩家提前體驗。