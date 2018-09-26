中華電拚創新商機 瞄準5G、純網銀等四大方向並進

傳統電信業務面臨語音營收下滑，低價吃到飽資費等的衝擊，業者積極多角經營，維持營運成長動能，中華電 (2412-TW) 董事長鄭優今 (26) 日指出，中華電具相當多的資源及優勢，將聚焦 5G、純網銀、MOD、新創業務等四大方向打造旗艦戰隊，鎖定大數據、人工智慧、物聯網等大趨勢商機。

鄭優今日出席 2018 科技論壇「數位創新、企業新創」，他表示，隨著科技快速發展，商業模式也在快速改變，創新是目前產業界的重要趨勢，也是永續成長的關鍵因素。

鄭優強調，中華電掌握豐富的資源，加上政府政策指導，可整合公司事業群、子公司、轉投資公司等資源，打造中華電旗艦戰隊，目前主要聚焦 5G、純網銀、MOD、新創業務等四大重點。

鄭優認為，台灣具有良好的發展環境堅、厚實的資通訊產業、高度的自由創新等優勢，可以結合多元產業、整合軟硬實力，將是台灣產業發展的優勢。

他表示，以 5G 的發展來說，中華電結盟經濟部 5G 辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣 5G 產業發展聯盟」，結合國內外 40 個機構及企業結盟，目標是搶占 5G 產業先機。

鄭優強調，中華電除將聚焦本業核心發展，同時扶植轉投資事業、新創公司，打造中華電生態鏈，另外，也將結合國內產官學研技術能量，增強台灣產業競爭力，除帶動經濟成長，也有利數位國家數位創新的發展。