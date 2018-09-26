美學新講究 藝術品般的時尚都會宅

【文 / 住展雜誌】

歐洲現代都會風的質感，融合淡淡的東方雅韻，細膩的空間動線無所阻隔，讓光線與空氣，自由地穿梭其間，居住於此，讓愛家敘說著「美」的詮釋。

全陽大璽基地坐落於新北市新店區中央路、央北三路口，生活機能成熟完善，鄰近中央路商圈、中正路商圈、建國市場；交通方面近小碧潭捷運站、大坪林捷運站、安坑交流道、新店交流道，四通八達，往來南北方便。

其基地計畫興建四棟地上 21 至 25 層樓、地下 4 層樓的住宅大樓，擁有露天游泳池、千坪中庭花園，此外，「全陽大璽」符合國家級綠建築 8 大標章評比，屬於鑽石級綠建築，不僅環保、減碳、節能，更能夠降低熱島效應，讓居住在內的人們能夠輕易享受無負擔的綠生活。其四棟建築宏偉前衛的外觀落成後，也將成為地區的小地標，在新店天際線中吸引人們的目光。

追求美學 提升高層次

人們在能夠衣食無憂之後，所追求的事物就會轉變到另一個層次，衣著上對穿搭的高度講究，或者是對於精緻飲食的藝術性探討，都是現代人對於「美學」要求越來越高的例子。而這種追尋「美學」的風潮也席捲了設計裝潢界，越來越多人將自己的房屋作為自身品味及對美所做出的解釋的代表。在「全陽大璽」的樣品屋設計中，也透露出對美的渴望，能夠感受出設計團隊將房屋當作是藝術品去創造，終而打造出兼具美學及生活機能的高層次房屋。

本案的裝潢設計中，除了有高度的美學層次特色之外，也以歐洲現代都會風格作為設計核心，將灰、米、白作為主要色調填滿整個空間，再搭配具重量的深褐木色，創造出高貴、有質感又時尚的生活空間。客廳空間即是由上述三色調所完美調和的，灰色的橫磚牆面、圖紋地毯，米色的光澤石材地板、沙發套組，白色的天花板框架、客廳桌、燈具，搭配深褐色的電視框、天花板木架、置物小桌、裝飾品及門板，彼此均衡地柔和在一起，散發出尊爵、有品味的都會美學風。

餐廳方面，延續客廳風格，但明顯增添大量的深色木製家具，包含系統櫃、餐桌椅、裝飾品陳列架、燈罩底板等皆是由深褐色木頭所製作而成的，搭配暖色色調均勻擴散出來的燈光，將餐廳整體氛圍提升至與客廳不同的層次，更具重量及高貴感；此外還散發出淡淡的東方雅韻，與歐洲都會風既不衝突，也不會感到突兀，反而有種令人意想不到的高度美感呈現出來。於此用餐，既能夠感受到家庭的溫度，也能夠享有高級餐廳裡的質感。

空間佈局 靈活視野廣

該案的坪數為 35 坪，格局為三房，一間主臥室、一間一般臥室，一間則為半開放的讀書工作室。設計團隊透過高明的手法與技巧，將整個房屋空間的視覺放大許多，如穿透式的客廳與餐廳之間並無阻隔，相似的空間風格、具有光澤感的米色石材地板、暖色系的燈光組合，以及深色橫向紋路牆面由客廳一側延伸至餐廳的底端，在視覺的感官上創造出一個寬敞大空間的感覺，另外也給居住人舒適、無壓又穩重的氣氛。餐廳的一側是廚房，以純淨的白色系統櫃搭配鐵製邊條設計創造乾淨又摩登的風格，此外，牆面與地板也選用了相同色調，減少對比的空間斷層，增加視覺延伸感。

往房屋內部移動，餐廳後方是一間半開放式的讀書工作室，與餐廳間僅僅以木製裝飾品陳列架分隔。半開放式的設計，使小小的讀書工作室不會感到狹隘，反而能感受到空氣自由地在空間流動，於此無壓且舒適的空間內創作或者是閱讀，實在是一大享受。書房側面的牆，依舊延續客廳沙發背後的深褐色橫向磚面，創造出自然的延伸，將公共空間完全彼此串連在一起。

光線通透 柔和又清新

由讀書工作室繼續往房屋內部移動則是兩間臥室及客用浴室。一進到主臥室就能夠看到大片的對外窗，光線自然穿透灑在整個主臥室中，搭配典雅白色色系的床單套組、薄紗窗簾及天花板，有種夢幻故事中的浪漫錯覺。與淺色系做對比的是有木頭紋路的衣櫥及斜紋木質鋪面地板，帶來了些許的溫馨舒適感。整間主臥室柔和又清新，令人感到無壓又放鬆。主臥室內的浴廁也有相當充足的自然光線，純白的衛浴設備及浴缸搭配具有前衛質感的鐵灰色牆面、地板，打造富有質感的摩登衛浴。

另一間次臥也設有了大片的窗戶，光線能夠輕易的灑進整間臥室，櫃子使用有鏡面反射效果的材質，不僅時尚有藝術感，更能夠緩和均勻過強的光線。床單套組使用米色與淡灰組成，地板則與主臥室相同是斜紋木質鋪面，書桌及牆面層板也使用相同色系，維持了與客廳三色調相同的氛圍，是極具品味的現代都會小房。

「全陽大璽」本案的樣品屋各個空間都流露出對美學的講究，整體房屋空間散發出都會摩登、具高度質感卻又不會過度沉重的清新感。此外，高明細膩的空間設計，不僅使整個房屋在視覺感官上放大許多，更創造出空氣及光線能夠自在流動的呼吸空間。整間房屋如藝術品般的創作，不失為高度展現美學的時尚小豪宅。

設計檔案

房屋坐落：新北市新店區

房屋型態：「全陽大璽」樣品屋

房屋戶別：A3 戶

設計坪數：35 坪

室內格局：3 房 2 衛

主要建材：美國 Kohler 品牌衛浴

投資興建：全陽建設

企劃銷售：創意家行銷

接待中心地址：新店區中央路、央北三路口

接待中心電話：02-8667-6666

本文摘自 2018 年 9 月 5 日出刊之《住展雜誌》437 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「北台灣 3 都房價大 PK」、「928 檔重點搶先爆」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 437 期

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