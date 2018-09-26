【異動股】物流板塊快速拉升 新寧物流(300013-CN)等2股漲停

今早，物流板塊盤中快速拉升，截止發稿，新寧物流(300013-CN)漲停報10.12元，廣匯物流(600603-CN)漲停報4.92元，長久物流(603569-CN)漲6.53%報14.2元，飛力達(300240-CN)漲5.48%報7.7元，申通快遞(002468-CN)、韻達股份(002120-CN)、圓通速遞(600233-CN)等漲逾3%，順豐控股(002352-CN)漲2.11%報43.12元。

消息面上，隨著國慶節，尤其是“雙11”的臨近，快遞行業再次發出漲價的呼聲。中通、韻達繼2017年10月宣佈上調快遞價格之後，今年9月21日又發出調價通知。另有快遞巨頭表示，不排除跟進中通、韻達調價舉措的可能性。

申萬宏源證券證券指出，中通、韻達宣佈漲價或引發板塊旺季行情。9月21日，中通與韻達相繼宣佈從2018年10月1日起，全國發往上海市的快遞派費統一上調0.5元/票。首先，旺季提價控量能夠提高四季度網點、總部的盈利能力。從往年旺季來看，需求集中釋放要求網點、分撥中心都需要加車加人，各項成本都要明顯高於淡季，快遞行業業績經常旺季不旺。通過旺季上漲派費的手段，能夠幫助網點帥選優質客戶，併將旺季業務量控製在最經濟業務量區間，真正提高旺季網絡的賺錢能力。放長看，認為快遞行業也將逐漸形成淡旺季費用調節機製，通過價格方式調節業務量至網絡最經濟區間，從而提升網點、總部的整體盈利能力。