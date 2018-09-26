【異動股】醫藥板塊震蕩衝高 英特集團(000411-CN)漲停

早盤，醫藥板塊震蕩衝高，截止發稿，英特集團(000411-CN)漲停報14.25元，天目藥業(600671-CN)漲6.99%報17.45元，冠福股份(002102-CN)漲4.6%報2.5元，一心堂(002727-CN)、益豐藥房(603939-CN)、永安藥業(002365-CN)等股漲逾3%。

中國銀河證券發佈研報認為，考慮到醫藥行業整體保持穩健增長，而醫藥指數年初至今下跌13.87 個百分點。近期龍頭公司也回調較大，醫藥板塊整體回調壓力已經不大。考慮到公司間的分化，醫藥板塊的投資機會將是個股性的和自下而上的。目前，板塊内部存在大量性價比較為合適的公司。傾向於選擇業績高速增長，而估值位於20倍以内，PEG明顯小於 1 的個股。

OTC板塊值得看好，仁和藥業、亞寶藥業、康恩貝等企業預告的中期業績增速都很好。一方面，OTC 行業目前整體上處於集中度提升過程，品牌壁壘和銷售渠道的壁壘都在提升，在前期的營改增、兩票製、廣告法等政策下小企業加速退出。同時，醫藥消費升級，醫藥消費者的品牌意識提升，也利於擁有品牌的龍頭企業。另一方面，從醫改角度講，OTC 主要為藥店消費的自費藥，不受醫保控費、降價、藥佔比等政策的影響。