對於房價走勢 你還在相信這6大錯誤說法嗎？

【文 / 住展雜誌】

對於購房者來說，最關注的就是房價走勢了；如果剛買完房，房價就下跌，那感覺真的很糟！但對於房價走勢，就算專家也無法準確預判，何況是普通購房者？

對於房價走勢，一直以來，許多購房者都相信某些既定說法，而且深信不疑！然而這些說法，其實都是錯誤的！

1 房價漲了就賺到了

在許多購房者看來，買房後，只要房價漲了，那麼就以為是賺到了。對於這種說法，筆者並不認同，一般來說，大家買房都是用來自住，即便房價漲了，你也不見的會去賣房，既然不會賣房，又談什麼賺了呢？同樣的道理，房價跌了也不要太懊惱，房價的漲跌都是波段的，很少人能準確的買在波段的最低點，況且每個建案都有各自的特色，其中很多都是愈賣愈貴的，你想「抄底」的結果就是根本買不到。

2 少子化 房價必大跌

這是目前坊間最流行的說法，但是也是最錯誤的說法，這個說法中最大的繆誤是完全忽視了房子老了，漸漸不適合居住的現實狀況，房子老舊了，這些老舊房子需要更新的比例遠遠大於少子化所帶來的人口遞減比例，也就是說若老屋改建的效率不佳，未來的新房子不僅不會跌價，反而會因符合居住需求新屋的數量供不應求，那部分供給的房價反而會居高不下，所以未來跌價甚至變成棄屋的都將是老舊房屋。

3 建材成本推高房價

雖然現在建材成本都在不斷提高，但要說是建材成本推高了房價顯然不合理，就比如鋼鐵，在房屋興建時，鋼鐵不可或缺，但鋼價上漲卻對房價影響不是那麼大，所以，不能簡單地說是建材成本推高了房價。

4 房價暴跌百利無一害

看著房價居高不下，好多人都在幻想著房價暴跌，認為房價暴跌百利而無一害。對此，筆者要說的是，房價暴跌常代表經濟情勢不佳，果真如此，恐怕大家的日子也不會好過。

5 抄底房價很容易

一看到房價下跌，有些自以為是的購房者就想乘虛而入，利用此一時機買空賣空炒作房價！結果卻虧得一塌糊塗！所以，不要妄想炒作房價或買在最低點，只要房價在可接受的範圍，那就可以考慮買房了，否則你永遠都買不到房子！

6 沒有一個建商是好的

這句話就像「天下沒有好人」一樣的荒謬可笑，講這些話的用意無非是譁眾取寵，反正這年頭建商就像「過街老鼠人人喊打」，於是「黑心建商」、「受到建商追殺」… 這樣的詞、說法就紛紛出爐，而說者儼然成為正義使者的化身，也因此博得不少年輕族群的愛戴，這是他們個人的行銷手法，筆者也不打算置評。

但是任何一個群體中本來就有好人和壞人，有好廠商和壞廠商，景氣好的時候，壞廠商不但能生存反而因為「敢說」、「敢做」而混的更好，利潤更高，但是到了景氣衰竭的時候，投機客紛紛退場，市場上只有精挑細選的自住客，這時候只有經得起考驗的廠商才能存活，不僅如此，反而因為物以稀為貴，而彌足珍貴，而他們的產品更是經常出現秒殺的熱況，所以消費者若還抱著等待下修的心態，當然結果一定是不斷的錯過好產品，而最後只能買到市場上的剩貨。

買房做為人生大事，購房者勢必都會高度重視，然而，正是因為過於重視，才會信了以上這六大錯誤說法，結果反而讓自己吃了虧。

胡偉良博士。畢業於台大土木系，並先後取得營建管理、商學、法學等三個博士學位。

本文摘自 2018 年 9 月 5 日出刊之《住展雜誌》437 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「北台灣 3 都房價大 PK」、「928 檔重點搶先爆」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 437 期

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