台股萬一關前卡關 法人示警小心新一輪資金撤出壓力

美中貿易衝突雖然持續升溫，但外資連續 5 周力挺台股，為今年以來最常吸金周數，但是台股面臨「萬一」上檔壓力，今 (26) 日仍在平盤附近狹幅整理，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏提醒，電子產業旺季不旺雜音增加，加上新興市場在美國聯準會（FED）升息後恐出現新一輪的資金撤出壓力，預期指數將震盪加劇。

國際資金上周轉賣為買，淨流入新興亞股 20.2 億美元，值得一提的是， 台股近來備受國際資金青睞，上周淨流入 9.2 億美元，連續吸金周數達第 5 周，為今年來最長的吸金周數，更是 9 月來唯一資金淨流入的新興亞股，金額達 15.7 億美元。

中國信託投信表示，美國宣布 9/24 起對中國 2000 億美元商品加徵 10％關稅，並從 2019 年起提高至 25%，料影響中國 GDP 約 0.4-0.8%；中國反擊對美國 600 億美元商品加徵 5% 或 10% 關稅。由於新一輪關稅措施超乎市場預期，外資開始回補新興亞股，買超南韓及台灣股市。

周俊宏表示，中美貿易戰惡化，但市場以利空出盡解讀，道瓊續創新高，也拉動全球股市多頭表現。台股在台塑四寶與金融推升下，帶動指數收復月線，但電子產業旺季不旺雜音增加，加上美國聯準會 (Fed) 將在台北時間週四凌晨結束為期兩天例會，預估聯邦基金利率將加息 0.25 個百分點或 1 碼，新興市場在美國聯準會（FED）升息後恐出現新一輪的資金撤出壓力，預期指數將震盪加劇，仍需觀察貿易戰的後續發展。

日盛新台商基金經理人張亞瑋也指出，外資近期較青睞權值股，OTC 指數短線有機會反彈，現階段除了須留意籌碼面變化，美國經濟數據表現亦須留意，美國消費在薪資提升、政府減稅等因素下，表現仍相對強勁，現在適逢消費旺季來臨，預期年底前，美國消費仍可維持穩健成長態勢，通膨雖未攀升，但就業、薪資等經濟數據表現仍相對亮眼，預期 Fed 今年升息 4 次的基調不變，加上縮表將開始進行，後市續留意通膨變化。

周俊宏進一步表示，隨著 11 月美國期中大選、12 月台灣九合一選舉愈來愈接近，皆有作多撐盤動機，但仍不排除有國際情勢的紛擾，預料短中期將呈現大箱型整理格局，建議選股標的以穩定傳產如水泥、鞋類、金融等，搭配中長線看好、未來趨勢明確的 5G、AMD、蘋概股與半導體。