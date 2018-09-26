貿易戰升溫 恐影響台灣成長前景 星展雙降台灣今、明年GDP

星展集團資深經濟學家馬鐵英今 (26) 日指出，本次美國對總金額達 2000 億美元的中國產品加徵關稅，在總體經濟層面對台灣的影響仍屬溫和，而且影響主要會反應在明年的 GDP 表現而非今年，但是星展集團仍雙雙下調對今、明年台灣 GDP 成長預測值。

美國總統川普日前宣布自本月 24 日起，對來自中國總金額達約 2000 億美元的進口產品徵收 10% 的額外關稅，而自 2019 年起，此項稅率將提升至 25%。根據 7 月的徵稅產品建議清單，6031 項中的 5,745 項產品都將受到影響，包含智慧型手錶，藍芽裝置與其他消費性產品如自行車頭盔或兒童安全座椅等，已從清單上被移除，以避免影響美國國內消費者。

星展集團預期，本次美國對中國高達 2000 億美元商品徵收額外關稅，所造成的衝擊將會比先前對 500 億美元中國產品開徵額外 25% 關稅更大。本次產品清單涉及範圍更廣，包含農產品、空調機具、冰箱、吸塵器、電視機元件、自行車、汽車零組件等，幸好關鍵電子產品例如電腦或手機，仍被排除在清單外。

馬鐵英表示，從美國的角度來看，許多被列在本次關稅加徵清單中的中國產品，可以從其他貿易夥伴購買取得。舉例而言，美國進口的農產品、食物、礦產、化學原料與運輸設備，中國在上述幾項占比不到 10%；在塑膠、橡膠、木材與金屬等類別，中國約佔美國總進口量的 20 至 25%。然而，對於美國高度仰賴中國進口的產品種類，替代過程恐怕不會這麼順利。這包括皮製品與鞋類（中國約占美國總進口量的 55-60%）、紡織品與衣服、機械與電子組件（中國約占美國總進口量的 35-40%）。

馬鐵英指出，在中國設有製造基地的台商，所生產並出口至美國的產品並非輕易被取代的項目。在化學品、塑膠與橡膠、金屬、機械與運輸設備等類別上，台灣的海外製造比例較低（約 5-15% 之間）。多數在中國設有廠房或將半成品出口至中國的台灣企業都集中在電子業，半導體、平板顯示器以及其他種類的電子零組件、電子產成品，合計約占台灣對中國總出口量的 65%，而多數這些項目都被排除在 2000 億的加徵關稅清單外。

馬鐵英進一步表示，近年來，製造業台商也逐漸開始朝多元化擴散其海外生產基地，主要是為了因應中國日益上漲的勞工成本以及中國經濟的結構性轉變，例如，以勞力密集的紡織與成衣業，台灣已縮減在中國的投資規模，而轉向越南等東南亞國家。

馬鐵英表示，此外，近年來台商也逐漸滲透中國內需市場，並且降低對於傳統加工貿易關係的依賴，台灣對中國的出口，中國對美國的出口，這兩者之間的相關度，已經從 2000-2009 年的 0.60，下滑至 2010-2017 年的 0.30。在電子產品方面，相關度則是從 0.65 降至 0.45；非電子產品則從 0.30 降至 0.08。

因此，星展集團認為本次美國對總金額達 2000 億美元的中國產品加徵關稅，在總體經濟層面對台灣的影響仍屬溫和，而且影響主要會反應在明年的 GDP 表現而非今年，星展集團將今年台灣 GDP 成長預測由 2.8% 小幅下調至 2.7%，同時 2019 年成長預期則從 2.4% 下調至 2.2%。