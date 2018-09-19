品牌形銷龍頭Nike 廣告添增銷量 分析師給予「買入」評級

球鞋品牌 Nike (NKE-US) 的股票，因近日惹爭議的美式足球員 Colin Kaepernick 代言廣告事件而大幅獲利。

Kaepernick 在開賽前的國歌演奏時會單膝跪地，而非站立，藉以抗議美國的種族偏見。自 2017 年上旬他也未曾在美式足球場上出賽，現為未簽約自由球員。

Nike 為慶祝「Just Do it」口號的 30 週年，聘請 Kaepernick 代言，而引發爭議。雖然股價一度下跌，但最後還是逆轉。美國商業調查公司 Edison Trends 即表示，在美國勞動節週末的週日和週三之間，Nike 產品訂單增長了 27%，對比去年同期產品訂單下降 2%，今年營運狀況可謂是大幅改善。

Canaccord Genuity 預測 Nike 能因此提高銷量，在最近的調查中發現大多數消費者是支持該品牌的。分析師 Camilo Lyon 週二 (18 日) 在給客戶的一份報告中寫道，「我們可以輕鬆得出結論，該廣告正面扭轉了 Nike 品牌認知，並可能帶來銷售成長」。

Canaccord 在沒有任何人口統計限制的情況下向超過 1000 人詢問了他們對 Nike 的「Just Do It」廣告看法，而 51% 的受訪者都表示正面情緒，也使市場期待下週 Nike 的財報。

當被問及怎麼看待此廣告時，51% 的受訪者表示他們「支持」，31% 表示他們在看到廣告後絕對會購買更多的 Nike，而 14% 的受訪者表示會減少該品牌的購買。

Nike 股價週二收盤上漲 2.40% 至 85.26 美元，來到歷史新高。

Nike 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Canaccord 以 95 美元的目標價重申其「買入」評級，此價格比收盤價高出約 9%。該公司預計 Nike 下週公布的季度報告將「確認其評估的結果」。

其他分析公司也看好 Nike。Piper Jaffray 仍然對該股票持有「優於大盤」評級，並將廣告爭議稱為「良好的宣傳」。Wedbush Securities 及 Robert Baird 給予的目標價為 90 美元，並表示此舉表明耐克「非常了解其美國消費者」。

Needham 的 Rick Patel 給予 Nike 「持有」評級 (非「買入」)，認為雖然 Nike 的基本面較優，但目前股價過高，呼籲會隔岸觀火，暫時不入場。