Nike毋懼廣告引發抵制 本月來市值已淨增60億美元

企圖抵制 Nike (NKE-US) 推出的 Colin Kaepernick 最新廣告活動，似乎沒有達到預期的效果，Nike 股價並未因而出現顯著下跌。

Nike 股價過去一年中已見飆升，自 9 月 3 日勞工節以來成長了 5%，當天它推出了以舊金山 49 人隊前四分衛 Kaepernick 為主角的廣告，作為該公司「Just Do It」30 週年紀念活動之一。 Kaepernick 出現在一支電視廣告和一個平面廣告上，廣告標語寫著：「堅持信念，即使它代表要犧牲一切。Just Do It。」他 Kaepernick 之前曾因在 NFL 比賽前演奏美國國歌時單膝下跪抗議警察暴行而名噪一時。

雖然 Kaepernick 這支廣告引起不少批評，包括美國總統川普在內，部分激進人士甚至燒毀 Nike 產品洩忿，但這些反而讓 Nike 的廣告更備受矚目。

自勞工節以來，Nike 股價總市值增加了 60 億美元，讓批評聲浪相對遭到掩蓋。而且美網公開賽在廣告發布一週後才結束，並且 NFL 開季也推動 Nike 的銷售。

根據《NBC》和《華爾街日報》8 月的一項民意調查顯示，雖然對 Kaepernick 的抗議活動存在分歧，但無論是基於種族或者黨派關係，Kaepernick 的產品仍然大賣。綉上他名字的球衣已經成為 NFL 聯盟中最受暢銷的產品，何況他這兩年內從未上場。而《路透》上週報導，Nike 的 Kaepernick 女性球衣已經售罄。

憑藉勞工節後的收獲，Nike 選擇 Kaepernick 和他代表的意義來建立品牌，而隨之而來的所有政治操作看起來越來越不像風險，反而像是一場萬無一失的勝利。