高盛大摩之後又一機構警告 晶片股指創近一周新低

又一家華爾街機構對晶片板塊發出警告，美股晶片股指數一度跌近 2%。

美東時間 25 日周二，美國金融服務商 Raymond James 的分析師 Chris Caso 公布，下調半導體類股評級，理由是本月半導體市場情緒惡化，庫存水平不斷上升。

Caso 表示，上周其所在機構在亞洲會見了多家手機、網路和 PC 供應鏈企業，根據收集的數據得出結論認為，半導體市場已經進入周期性的下滑階段。出貨時間相對較少的晶片製造商將率先經歷需求疲軟。

Caso 將 simulation Devices 、微芯科技、ON Semiconductor、moneconpower Systems 和英特爾的評級從跑贏大盤下調至與大盤持平。

Caso 發布上述警告當天，本周二半導體行業股指費城半導體板塊指數（SOX）低開低走，全數抹平前一日接近 0.5% 的漲幅，盤中一度跌破 1363 點，創將近五日新低，日內跌幅超過 1.8%，最終收跌 1.7%。

基本面的疲軟已經越來越明顯，價格鬆動的跡象無法阻止，智能機的需求萎靡正在對半導體公司形成下拉效應。一連串的壞消息打擊之下，費城半導體指數開始了新的一輪下跌，並且面臨破位風險。

隨著供應過剩、技術瓶頸以及貿易爭端的加劇，越來越多華爾街機構開始對美股的「動力引擎」晶片股發出警告。除了 Raymond James，一個多月來，Stifel Nicolaus、摩根士丹利和高盛都曾發出警告。

Stifel Nicolaus 和摩根士丹利均警告近幾個月半導體板塊可能下行。高盛本月報告對內存晶片市場超供格局和價格下滑表示擔憂。其分析師 Toshiya Hari 將「半導體資本設備」項目下所有股票的評級從「估值吸引」（attractive) 下調到了「中性」(neutral)。

高盛認為，今年第四季和明年上半年將迎來動態隨機存取記憶體（DRAM）內存晶片的超量供給，「內存晶片需求的滾雪球式下跌，將導致內存晶片價格暴跌」，一般內存晶片下行周期將持續幾個季度，消費者將延遲採購來等待更低價格，進而帶動價格加速回落，整個行業跌幅或較投資者最初預期更為惡化。



21 日上周四晶片巨頭美光科技（Micron）公布財報顯示，截至 8 月末的第四財季營收和盈利高於市場預期，但美光預計的本財季業績不及市場預期。其 CFO 稱，近期毛利將受到貿易戰影響。

過去三個月美光科技累計跌幅超過 20%，晶片巨頭英特爾跌近 15%。美光科技持續下跌引發市場對晶片股前景的擔憂，費城半導體指數自三月高點以來累計下跌 4%。

雖然比前期高點跌超 20% 的美光和英特爾都陷入了技術熊市，但不等於整個半導體市場都掉頭向下。從四巨頭英偉達、AMD、英特爾、美光過去三個月的股價看，行業分化加劇。

傳統細分板塊陷入了衰退周期，而握住了「時代之鑰」的主打新興的 AI 相關晶片、為雲服務器深度計算提供算力基礎設施的英偉達 AMD 則明顯一路往上前景一片大好。

由於在 AI 領域的不斷創新，WellsFargo 上調英偉達評級至「跑贏大盤」，目標價上調到 315 美元，而華爾街分析機構 Needham 更是將英偉達的目標股價提高到了 350 美元。

Caso 本周二也仍然對兩家晶片製造商英偉達和 Qorvo 持樂觀態度，認為他們可能不受周期下行影響。

本周二美光科技追隨晶片板塊總體走勢，收跌逾 1%，英偉達收漲約 1%。