〈蘋果新機開賣〉今年供貨很足 全台首周銷售有機會挑戰10萬支

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，五大電信熱鬧開賣，祭出優惠造勢搶客，不過，相較往年排隊人潮則是冷清許多，台灣之星坦言，由於經濟等因素，加上新機的價格貴，消費者缺乏換機動能，今年整體的銷售情況不見得比去年好，另外，單機的占比將會較高；預估首周全台供貨逾 10 萬支，有機會銷售 5-10 萬支，逼近完售。

中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、台灣之星今日齊聚信義商圈手拚場，開賣首日，中華電及遠傳都大手筆加贈給排隊頭香的消費者 1 支手機，台灣大則是 8000 元 myfone 購物禮券，台灣之星則是現場加碼，2 名 VIP 獲得高級行李箱。

亞太電 (3682-TW) 在信義區沒有門市，在三創門市舉辦 iPhone Xs 開賣趴，300 個紅包大放送，申辦前 30 名則是當場贈送 AirPods；五大電信熱鬧開賣，不過，今年的排隊人潮則是不似以往熱絡，市場認為，在熱鬧開賣之後，後續買氣有待觀察。

台灣之星資深副總朱曉幸表示，今年的供貨很足，預估首波供貨超過 10 萬支，以目前的銷售情況來看，首周的銷售量會超過 5 萬支很多，甚至可能逼近 10 萬支，完售供貨量，但後續則要觀察，買氣可能會第一波熱潮過後下滑。

她坦言，今年整體 iPhone 在台灣的銷售不見得比去年好，主要是因為有許多消費者已經綁了 499 元的資費，現在民眾有朝用低價吃到飽資費，手機另外買的趨勢走，加上今年蘋果新機變革不大、換機周期拉長等因素的影響，民眾換機的動力不大。

朱曉幸認為，今年蘋果新機的貨源充足，跟前幾年供貨緊縮的情況不同，除了電信商、3C 通路之外，包括電商及零售商等都已有貨源，預估今年的單機銷售比重會提高，不過，在電信商部分，雖然單機會比往年高，但也不太容易過高。