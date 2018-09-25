【安聯投信】S&P500續創新高 美股吸睛居冠

美中貿易最新一輪關稅公布較預期緩和，且美經濟數據亦顯示勞動市場動能持續強勁，S&P500 指數再創新高。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 9 月 19 日當周，由於市場態度相對淡定，美股基金吸睛居冠，且成為唯一資金淨流入 (見表)。

根據統計，近一周，在成熟市場方面，美股三大指數全數上漲，歐洲股市也因受惠於經濟數據和通膨表現正向；在新興市場方面，滬指放量漲 2.5%，周線終止連三黑，其他主要新興市場亦出現較大幅度反彈，周線大多收紅。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美中貿易紛爭消息持續延宕，但市場面對美中正式實施先前已預告的加徵關稅措施，市場態度淡定，加上美經濟數據亦顯示勞動市場動能持續強勁，S&P500 續創新高，提振市場信心。

林素萍表示，市場情緒回穩，主要為美國公布對中國加徵的新一波關稅清單，品項較先前公布減少 300 項，減緩投資人對美中貿易戰的擔憂。在貿易談判方面，美加談判中的北美自由貿易協定 NAFTA 及與墨西哥之間的雙邊談判已接近而完成；而美韓之間的自由貿易協定談判已結束，預計將在 9 月底聯合國大會舉辦時，簽署新版美韓自貿協定。

在經濟數據方面，林素萍表示，美國首次申請失業金人數為 20.1 萬人，為連續第三周減少，亦創下 48 年新低；連續申領失業金人數則收斂 5.5 萬人至 164.5 萬人，顯示美國勞動市場動能持續強勁，持續提振投資人信心。整體啽言，美國就業數據再一次支持聯準會逐漸收緊貨幣的政策；就業人口勁增，薪資健康成長及低失業率。

在中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，美中貿易紛爭升溫，此一不確定性對於新興市場的擾動尚未解除，但時序上隨著美國期中選舉逼近，貿易衝突是否有望逐漸明朗，值得關注。整體來看，市場波動難免，但長假前中國政府在資金面有望持續釋放，料財政政策也將逐步發力，成為支撐市場的助力。

針對美中貿易後續的演變，許廷全表示，以目前發展情勢來看，中美貿易最新一輪關稅公布較預期緩和，且美國內部企業持反對意見者眾，預計在期中選舉前可能為空窗期，暫不會加大力道，但整體時間上較難預測，美國總統川普言論仍為不確定因素。若完全不考量政策刺激與匯率貶值的效果，關稅對明年經濟增長負面衝擊約 0.5%，企業獲利現階段影響仍有限。

在政策面，許廷全表示，目前中國政策面持續應對內外風險，包括人行資金面持續釋放、基建財政政策將逐步發力，若美方有進一步行動，預期中國內需刺激力道將進一步加強。回到評價面，陸股目前處在長期相對低點區，企業獲利依然良好；現階段，融資水位及成交量均已大幅下降，大陸企業今年回購股票家數及金額也紛紛創下新高，國家隊近月也有進場跡象，下檔應有支撐。在籌碼面，目前滬深兩市融資券餘額低於年初水位，也有助於穩定市場。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中關稅清單優於預期，在關稅議題淡化下，激勵美股大漲，市場投資信心回溫，台股價量齊揚。但值得注意的是，由於美中貿易關稅議題持續反覆牽動市場，預估台股仍呈現箱型波動整理的格局。

廖哲宏表示，因為貿易戰不確定加劇，美國持續擴大關稅清單，貿易戰以來已經影響實質基本面，包含企業對未來資本支出的態度謹慎，已經有部分零星電子訂單出現小幅庫存調整，投資人仍須審慎留意後市變化。考量到基期因素、企業展望以及評價問題，未來在檢視投資方向和選股上，亦應將這些影響納入中長線的考量，擇優、伺機布局。

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