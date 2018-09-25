港雙率同升 漲P已達臨界點 股市、房市資金壓力嚴峻

業內人士表示，香港利率、匯率的同步抬升，意味著流動性的收緊和最優惠貸款利率 (P) 調升已達臨界點。隨著資金借貸成本提升，預期香港股市和房地產市場即將面臨資金面的嚴峻壓力。

今年以來，由於港美拆款利差 (LIBOR-HIBOR) 擴大，市場套利交易熾熱，資金頻繁買入美元賣出港幣，導致港匯持續走低，在今年 4 月歷史上首次觸及港幣兌美元的弱方兌換保證紅線 7.85 後，這條紅線頻被觸發，資金持續外流。然而隨著 9 月美國聯準會 (Fed) 召開利率會議臨近，市場預期升息幾乎確定，因此香港銀行業提前做出反應。

9 月 20 日，香港 3 家發鈔銀行之一的滙豐銀行提高港幣、美元、人民幣定期存款利率。其中 3 個月至 1 年期存款利率統一加 0.1%，18 個月利率則加 0.05%。定存利率上調後，1 年期及 18 個月利率最高為 2.15% 及 2.2%。

值得注意的是，這已是滙豐銀行 1 個月內第二次上調定存利率，早在 9 月 3 日，該行就已經上調了一次港幣定存利率。其實在這之前，已經有一些中小銀行調高了定期存款的利率，意圖防止資金的過度流失，而滙豐銀行的連續升息對其他銀行具有強烈的示範意義，帶動香港銀行也全面升息。

隨著各個銀行升息收緊市場流動性，香港銀行間短期拆款利率 24 日跟著飆升。隔夜 Hibor 報 3.85286%，上升 200.5 個基點。1 週 Hibor 報 3.26714%，上升 137.9 個基點，為 2008 年 9 月以來最大漲幅。與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 則報 2.09677%，上升 27.8 個基點，為 2008 年 12 月以來最大漲幅。3 個月 Hibor 報 2.17232%，僅上升 4.7 個基點。

值得注意的是，隨著 Hibor 跳升，24 日晨間，美元兌港幣匯率大幅下挫，一度觸及 7.7989，刷新年內新低，試探 2017 年 11 月 8 日低點 7.7923。市場分析人士表示，利率匯率的同步抬升，令此前業內一直預期的上調最優惠貸款利率 (P) 箭在弦上。

事實上，香港的資金面近半年來一直並不樂觀。首先，美國升息導致港美利差加大，資金外流；其次，港匯走弱，資金流向強勢美元；第三，港股市場 IPO 大年，增量新股大幅消耗市場存量資金；第四，南下資金自 4 月以後也逐漸呈現回流的趨勢。

目前來看，Fed 9 月的利率會議召開在即，升息幾乎已成定局；此外，面臨季度結算因素，且年內香港金管局已至少 26 次進場干預港匯，累計買進港幣規模約 1034 億元，消耗了銀行間大部分的結餘，因此香港市場資金面情況目前來看並不樂觀。

業內人士表示，一旦香港銀行體系結餘降至港幣 500 億元，將有上調利率的壓力。而目前利率、匯率的雙升，意味著外界一直關注的最優惠貸款利率 (P) 可能已經達到了調升的臨界點。一旦最優惠貸款利率被調升，那麼資金借貸成本大幅提升，將給香港的股市和房地產市場帶來嚴峻的壓力。

隨著港幣升息步伐加快，流向香港房地產行業的資金迅速放緩。根據房產代理的最新數據顯示，7 月成交量 1740 件，月減 15%。進入 8 月上半月，新公寓僅成交 711 件，預計月減 18.3%；7 月二手房銷售 4040 件，月減 7%，8 月僅 1300 件，月減約 35.64%。

據香港地產公司推算，假如 9 月香港銀行再進一步上調最優惠貸款利率 0.25-0.5%，房貸負擔比率將由 7 月的 65% 增至約 70%。

招商證券 (6099-HK) 最新研報指出，港幣的貶值壓力會隨著利率提升而有所緩解，但是進入上升通道的利率將對股市和房地產市場構成較大壓力，最優貸款利率可能上調，資金借貸成本提升，房地產將面臨較大調整。

對於股市而言，利率提升使港股估值承壓。報告警告，高估的資產將面臨短期價格快速下跌的風險，市場恐慌和避險情緒升溫，加劇資金流出，形成正回饋機制，資產泡沫容易受到極大衝擊。此外，目前美股估值處於較高水準，一旦出現大幅波動將波及港股。