中方斥華府貿易限制措施如同「刀架別人頸上」駁斥錯誤認知

中美貿易戰升級。在北京，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中美何時能重啟中美高級別經貿磋商，完全取決於美方的意願。

他形容，美方採取大規模的貿易限制措施，是「把刀架在別人的頸上」，並非一個平等的談判和磋商。他指中美高級別的磋商已經進行四輪，並取得不少共識，甚至發佈了聯合聲明，但美方出爾反爾，拋棄共識，採取貿易限制措施，令談判沒法進行。他強調，只要有誠意，在談判中平等相待，遵守諾言，談判是可以找到出路。

對於中美雙邊經貿關系，美方認為中方采取了不公平的做法，讓美國吃了虧。對此，商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應表示：所謂的“美國吃虧論”，這種說法是缺乏事實依據的，是站不住腳的。

傅自應表示，美國內一些人聲稱，中國進行不公平競爭，導致美國對華貨物貿易出現巨額逆差，美國吃虧了，這個說法與事實不符、站不住腳，完全是一種誤導。實際上，貿易差額只是交易量之差，而不是盈虧的多少。

總的看，美方在雙邊貿易中獲利更大。美企業在中美經貿合作中獲得的利潤遠超中國企業。可以說，貿易順差反映在中國，但“利益順差”在美國。

傅自應指，現在有些人只看到了中國經濟總量很大，貿易總量很大，但是沒有看到人均經濟總量、貿易總量、人均財富還很低。

我們是讓那些窮人盡快脫貧，和全中國、全世界人民一道，在經濟全球化的背景下，共同走向富裕？還是我們相互打仗，相互遏制，讓窮人更窮，讓富人更富，我們能這麼做嗎？

所以，對中國的遏制也好，所謂的貿易戰也好，都不符合人類和平發展的方向和未來。縱觀歷史，戰爭也好、貿易戰也好，都是要付出代價的。代價是誰承擔？是人民。

財政部副部長鄒加怡：中國是世貿組織的成員國，補貼政策嚴格遵守WTO規則，並沒有造成市場扭曲和不公平競爭。按照WTO關於補貼的透明度原則，中國嚴格按照要求定期向WTO通報相關的法律法規和具體措施的修訂、調整和實施情況，自從我們加入世貿組織到現在為止，我們已經向世貿組織提交了上千份的通報。

在實踐當中，如果有一些地方采取了一些禁止性的補貼，一經發現，我們也會堅決糾正。

工業和信息化部副部長羅文：美國挑起和升級貿易摩擦，有一些外資企業出於分散風險、降低成本等考慮選擇外遷，對這一問題我們應理性看待。第一，不回避問題，幫助企業排憂解難，切實為企業減稅、降負。第二，不誇大問題，對中國市場的潛力和產業配套的優勢充滿信心。第三，繼續按照自己的步伐和節奏進一步擴大開放，堅持市場化改革的方向。

相信會有更多的企業來到中國投資興業，已經落戶了的外資企業絕大多數會繼續留在中國深耕發展。

國家發展改革委副主任連維良指，美國加徵關稅對中國經濟帶來影響，個別行業和地區受影響還會比較大，但風險總體可控，中國經濟完全有能力通過擴大內需促進高質量發展來對沖影響。他指，中國經濟整體有韌性、內需有潛力、市場主體競爭力在不斷增強，所以風險總體可控。

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