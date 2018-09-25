Versace的出路

據消息人士周一稱，美國時尚集團邁克高仕(Michael Kors)(KORS.N)已同意控股意大利知名設計師品牌範思哲(Versace)，該交易對後者的估值為20億美元。

包括邁克高仕美國競爭對手Tapestry(TPR.N)在內的多家奢侈品綜合集團正紛紛一展身手，試圖進軍目前仍由LVMH集團(LVMH.PA)等歐洲企業主導的行業。Tapestry旗下擁有蔻馳(Coach)和Kate Spade品牌，路易威登(Louis Vuitton)則屬於LVMH集團。

邁克高仕繼去年以12億美元收購英國細跟鞋制造商Jimmy Choo之後，就盡顯其擴充高端品牌梯隊的野心。

在奢侈品行業受中國強勁需求提振，形勢一片大好之際，範思哲成為一系列意大利家族品牌中被看好的收購目標之一。

但並非所有品牌都能同樣帶來好處，一些品牌正在為重樹形象或進行產品更新換代而苦苦努力，以吸引年輕受眾，另一些時尚集團面對挑戰，希望通過更多品牌實現多元化。

邁克高仕股價周一收低8.2%，報66.71美元。

邁克高仕與範思哲的交易預計將很快宣布。

與路透接觸的兩位消息人士稱，邁克高仕同意為範思哲支付大幅溢價。

無法立即聯系上邁克高仕對此置評。範思哲則不予置評。

範思哲在美國私募股權投資公司黑石集團(BX.N)於2014年購入其20%股權之後，便一直考慮上市，不過範思哲執行長Jonathan Akeroyd今年早前路透表示，公司並不急於進行IPO。

消息人士稱，作為交易的一部分，黑石將完全退出範思哲，而範思哲家族仍將保留在公司的位置。

黑石集團不予置評。

路透倫敦9月24日