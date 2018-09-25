美韓簽署新自由貿易協定 美農業出口獲助力

美國總統川普與南韓總統文在寅週一 (24 日) 在紐約會談，在聯合國大會會後簽署新版《韓美自由貿易協定》(KORUS FTA)，此為川普上任以來完成的首份貿易協定，並為美國農產品出口帶來新希望。

原版 KORUS FTA 於 2012 年簽署，但川普認為該協定謀殺了美國的就業市場，並導致美韓貿易逆差持續擴大，因此致力於重啟貿易談判。美國貿易代表署 (USTR) 表示，從 2012 年簽署協定以來，美國對韓國貨物貿易逆差大增 73%，從 132 億美元增加到 229 億美元。

美國農會聯合會數據指出，南韓為美國農業的第 6 大出口市場，去年購買總價值達 69 億美元的農產品，對於美韓達成協定，農業聯合會理事長 Zippy Duvall 表示，這對於農民來說是很好的消息，因美中貿易戰，美國農民正陷入困境。

南韓將成為僅次於日本的第 2 大美國牛肉進口國，美國豬肉的出口亦因此有所攀升。美國農業部長 Sonny Perdue 週一表示，希望 KORUS 可為北美自由貿易協定與美中貿易帶來好的影響，期望美國儘快完成其餘貿易談判。

新版貿易協定預計於明年 1 月 1 日開始生效。美元兌韓元週二上午暫報 1119.82，仍維持在過去一年以來的相對高點

美元兌韓元走勢

貿易逆差

美國與韓國的貿易逆差，主要集中於汽車與汽車零組件，其次分別為電子、機械與鋼鐵。新版的貿易協定，將允許美國車廠出口更多車輛至南韓，美國單一車廠進口免驗的上限額度從每年 2.5 萬輛調升至 5 萬輛。

美國與南韓的貿易逆差持續擴大

然而，此條款估計實際效應不大，因目前美國單一車廠出口至韓國的車輛數，沒有一間達每年 1 萬輛以上，離原先 2.5 萬輛的額度相去甚遠。此外，南韓將延長免除美國進口卡車 25% 關稅的協議，豁免期限從 2021 年延長至 2041 年。

同一時間，美國則同意豁免南韓進口鋼鐵 25% 的關稅，但南韓必須接受配額管制，將輸出至美國的鋼鐵量降至過去量的 70%。