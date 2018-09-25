北京拒絕在威脅下談判 納瓦洛：美中難達協議 原因在中國

在中國取消與美國貿易談判之後，白宮國家貿易委員會主任納瓦洛 (Peter Navarro) 週一表示，與中國建立新的貿易協議可能會比墨西哥更加艱難。

Navarro 對《CNBC》表示，美國所面臨的挑戰是，由於中國做了那麼多令人震驚的行為，因此要處理的事務更多，比起和墨西哥協談自然困難得多。

Navarro 一向被視為超級鷹派，在貿易上立場強硬，過去著有《即將到來的中國戰爭 (The Coming China Wars)》等書。他強調，美國當前的目標是調整結構，和所有國家都參與和美國「自由、公平、互惠」的協議。

中方已取消會談

另一方面，在川普對另外 2000 億美元的中國商品徵收進一步關稅後 1 個多小時，北京發表了一份文件，重申由於華盛頓徵收新的關稅，本週的會談已經取消。

根據官方新華社發表的白皮書，北京強調，「貿易談判的大門始終是開放的，但談判必須在相互尊重的環境中進行。『談判』不能在關稅的威脅下進行」。

中國在週末期間做出取消談判決定，據知情人士透露，美國週四宣布對中國中央軍委裝備發展部及該部負責人實施制裁，讓北京最終做出決定。目前中方已有共識，到 11 月美國期中選舉之後，才可能進行實質性會談。

白宮副新聞秘書 Lindsay Walters 發布電子郵件表示，川普與習近平的關係非常好，自川普上任後，雙方經常溝通，美國仍然願意繼續與中國進行討論，但中國必須有意義地改變不公平的交易行為。

資深白宮官員在上周五指出，當前沒有美中會談的時間表，但這不代表接下來會談不會發生。

僵局仍難化解

在這輪關稅發布之前，雙方傳重啟談判時，川普在 13 日發推文表示，美國沒有談判上的壓力，中國才有要恢復談判的壓力。

美國企業抱怨，關稅調整的時間間隔太短，難以適應。零售產業協會國際貿易副總裁 Hun Quach 說，成千上萬的消費產品成為課稅標的，幾乎沒有警告、沒有時間準備，這讓企業陷入困境。

Council on Foreign Relations 資深研究員 Edward Alden 表示，貿易戰可能會失控，川普政府必須直接表明，他們想從中國得到什麼、以及誰獲得川普的授權，否則將無法進行認真的談判，並且貿易戰持續升級的可能性會增加。

Navarro 表示，美國的立場非常簡單，美國樂於傾聽，並進一步談判，中國也了解美國所提出的問題所在。