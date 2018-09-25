美中貿易戰延燒 陸媒：沒人能擊垮我們

美中兩國自 9 月 24 日起，實施新一輪關稅，貿易戰持續延燒；對此，陸媒評論稱，中國是有力量的貿易大國，「沒有人能夠擊垮我們」。

美國總統川普上週宣布，自 9 月 24 日起，將對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；中國不甘示弱，亦宣布將對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅，與美方同步生效。

受上述消息影響，市場憂慮情緒升溫，週一美股收低，道瓊工業指數收跌 181.45 點 (0.68%)，至 26562.05 點；標普 500 指數收跌 10.3 點 (0.35%)，至 2919.37 點；那斯達克指數收漲 6.29 點 (0.08%)，至 7993.25 點。

CNBC 引述陸媒《中國日報》社論內容指出，美國以貿易壓力，作為對北京的談判策略，此行徑恐危及兩國經濟，甚至蔓延至全球經濟。

《中國日報》社論寫道，美國的單邊主義，不僅對中美貿易關係造成破壞，還可能阻礙世界經濟成長。

《環球時報》社論則強調，「天道酬勤，也酬正，中國因為做得堂堂正正，而且我們是有力量的貿易大國，沒有人能夠擊垮我們。」

《環球時報》社論稱，如今依舊認為，華盛頓的「貿易大棒」能將中國擊垮者，已越來越少。

《環球時報》社論表示，中國面對貿易戰的態度極為穩定，不怯懦也不激進，堅定按照原則和既定方針走。