川普「改口」：朝鮮協議達成之前 可能擱置美韓貿易協定

摘要：在美韓同意調整雙邊貿易協定之後僅 4 天，川普就意外宣稱，在與金正恩會晤前，他可能擱置美韓協定。這是為了把它作為美朝談判的籌碼，川普直言：「這是一張強有力的牌。」

川普善變的作風迄今都沒有改變。

川普周四發布聲明稱，在即將與朝鮮領導人金正恩會晤之前，他可能擱置美國最近與韓國簽署的一項貿易協定。此舉是為了將它作為美朝談判的籌碼。

我可能會擱置美韓協議，直到我們與朝鮮敲定核武方面的事宜。因為這是一張強有力的牌，我希望確保每個人都被公平對待。

這令眾人頗為震驚。就在本周一，美韓同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整，韓國願意將美國進口汽車配額增加一倍，以換取鋼鐵關稅永久豁免權，韓國貿易部甚至都為此發出了正式公告。

目前尚不清楚川普所謂的擱置將如何實施，以及實施多久。

新華社本月早些時候稱，朝鮮最高領導人金正恩請韓方向美方轉達與美國總統川普會面的意願。很快，川普回應朝方會面意願，將於 5 月前與金正恩會面。

川普昨日還稱：

我們與朝鮮的關係目前進展順利。當然（美朝緊張局勢的）言論現在已經有所平息了，對吧？我們會看看到底結果如何。如果不好，我們就不談了；如果還不錯，那我們表示歡迎。韓國雖然很好，但我們可能會把雙方的協議擱置一陣子，看看事情如何發展。

美國外交官們之前強調說，川普和金正恩之間的任何面對面會談都只是一次會面而已，並非兩國關於朝鮮核武器項目或者朝鮮在全球貿易和銀行業系統的地位的正式談判。朝鮮依然受到嚴厲制裁。

但川普顯然沒有這麼嚴謹。他在周三還發推文稱：

這麼多年來，美國經歷了這麼多屆政府，人人都說與朝鮮達成和平及無核化協定是毫無指望的。但是現在，這個機會出現了，金正恩有望做出有利於朝鮮民眾和人類的正確的事情。期待我們的會面！

在這一切的背後也愈發印證了一個觀點：川普表面在打全球貿易戰，實際上是以此作為政治與經濟籌碼，謀求全球貿易規則新話語權。

『新聞來源／華爾街見聞』