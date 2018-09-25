〈每日外資外匯觀點〉法興看好歐元年底升至1.19 唱衰美元未來一年目標價86.8

歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 周一發表偏鷹派言論，歐元區核心通膨率將相對強勁地上升，市場預期歐洲央行明年下半年後升息方向更加明確，激勵歐元兌美元一度突破 1.18 關卡。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 外匯策略主管 John Hardy 表示，歐元可能擴大漲勢，預期年底前歐元兌美元可能進逼 1.2。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券 (TD Securities) 分析師 Ryan McKay 指出，如果歐洲央行的立場更加偏向鷹派，貨幣政策走向和美國趨同，將對美元形成壓力，因為歐洲央行過去數月展現的鴿派立場，是引發美元強勢的原因之一。

ING 發布的外匯報告中指出，目前看來，歐元兌美元短線可能回跌，拉回整理後有望進一步走高，對歐元近期抱持中性觀點。

法興唱衰美元未來一年目標價下看 86.8

法興銀行唱衰美元未來一年的走勢，預期今年底美元指數將來到 93.02，明年第一、二季目標價下看到 91.77 及 89.74；到了明年第三季，甚至將美元指數目標價下看到 86.08，距離目前 94.3 的價位，跌幅空間達 8.7%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法興看好歐元年底升至 1.19

另一方面，法興銀行則看好歐元兌美元的走勢，預期今年底歐元將升到 1.19；預期明年第一、二季目標價分別上看 1.21 及 1.24；至於明年第三季則進一步上目至 1.3。

法國農業信貸銀行外匯策略師 Manuel Oliveri 表示，美元近期下跌，投資人趁機解除歐元等貨幣的空倉部位，後續還有更多的空倉部位進行平倉。

德國商業銀行分析師 Karen Jones 認為，歐元兌美元突破 1.179 及 1.8 後，短線將進一步向上挑戰 1.1853。