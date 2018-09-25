【異動股】房地產板塊集體低開 招商蛇口(001979-CN)跌超6%

今早，房地產板塊集體低開，截止發稿，招商蛇口(001979-CN)盤中跌6.19%報18.65元，中南建設(000961-CN)跌6.14%報6.27元，萬科A(000002-CN)跌4.53%報24.63元，新城控股(601155-CN)、保利地產(600048-CN)、金地集團(600383-CN)、深圳業A(000006-CN)等跌逾4%，中糧地產(000031-CN)、深物業A(000011-CN)、華僑城A(000069-CN)等多股大跌近4%。

消息面上，9月21日晚間，一條關於取消預售製的文件就像一枚重磅炸彈在業内炸開了鍋。由於A股24日因中秋節休市，香港的中資地產股首當其衝，截至收盤，恒生中國内地地產股全面下跌，市值一天蒸發逾636億港元。

9月21日晚間，坊間傳出一份文件《關於請提供商品房預售許可有關意見的緊急通知》(以下簡稱“通知”)稱，建議降低預售製帶來的高槓桿效應，逐步取消商品房預售製度，全面實施現售。

根據《通知》稱，廣東省住房城鄉建設廳已擬定了“關於商品房預售許可事項調整的材料”，建議降低預售製度帶來的高槓桿效應，逐步取消商品房預售製度，全面實施限售，材料將於9月25日上報住房城鄉建設部。附件2内容顯示，商品預售製度可能存在導緻工程爛尾、違法違規銷售、交易不公平、房屋面積管理難以厘清、不平衡發展和低效率競爭等風險。

但隨後廣東省房協相關人士表示，該文件隻是徵詢意見稿，併非真的實施。“商品房預售製度”伴隨了中國房地產已經有25年之久，預售製度促進了中國房地產市場的爆發，因為首先它加快了房企資金週轉，房企拿地蓋樓，可能隻是蓋了幾層就可以申請辦理預售證，開盤賣房回籠資金，開發商利用這些錢再去買更多的地，建更多的樓，有效加大了住房供給，推動了城市化進程。

受此消息影響，昨日(9月24日)港股開市後，恒生中國内地地產股全線下跌。截至24日收盤，碧桂園跌幅為5.57%，世茂房地產跌5.22%，華潤置地跌4.83%，中國恒大跌3.55%，地產股總市值一天蒸發逾636億港元。