京東股權結構引關註：沒有劉強東 董事會連會都開不了

不像騰訊、阿里擁有一大批地位舉足輕重的高管，劉強東的京東，更像是他一個人的王國。

京東內部治理的「特殊條款」。

劉強東對京東的控制之強，即便是在 AB 股權較為常見的科技公司中，也是較為罕見的存在。

據華爾街日報報導，京東內部的公司條款規定，董事會不得在劉強東未出席的情況下，召開正式會議。也就是說，沒有劉強東在場，京東的董事會就無法正常開會。

有公司治理專家表示，這是一個極不尋常的條款。上述媒體援引香港亞洲公司治理協會（Asian corporate governance Association）秘書長 Jamie Allen 的評論稱，京東在亞洲的公司治理結構中，較為極端。」

Allen 表示，京東只有五名董事，其中包括三名獨立董事、劉強東和騰訊控股的總裁劉熾平；而一個典型的上市公司董事會，通常會有 8 到 12 名董事。他認為，一個人數較少的董事會，可能在思維和專業上缺乏多樣性。

屢次嘗試放權，卻無果而終

其實近年來，劉強東也在盡力嘗試「去中心化」，逐漸放權。

2011 年開始，劉強東陸續引入 COO 沈皓瑜、CMO 藍燁、CHO 隆雨等一眾職業經理人。隨後，他很少再「事必躬親」。但即便如此，要主動離開公司管理，還是很難的事情，他依然每天 8 點 30 準時到公司，主持早會。

2013 年，劉強東甚至下決心附美國「充電」，連當年的 6.18 大促都沒有現身，算是徹底放權一段時間。

然而，淡出並不是容易的事。據第一財經報導，業內流傳這樣的段子：

在劉強東赴美淡出期間，一天早會，有同事剛宣布一項產品將上線，電話里就突然傳出劉強東的聲音，他沒有向大家打招呼，而是直接提出有些細節需要改進，並要求立即落實！在座所有人都嚇了一跳，原來老闆在美國也會聽早會。

在接受美國 CNBC 的採訪時，劉強東曾表示自己很享受自己努力工作的狀態，平均每天花在工作上的時間達 16 個小時，躺在沙灘上曬太陽會讓他覺得很痛苦。

而在央視《對話》節目中，劉強東曾稱：「如果不能控制這家企業 (京東)，我寧願把它賣掉。」

可見，以工作狂形象示人的劉強東，要想放權實在不容易。

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老劉依然是獨一無二的掌舵人

目前，即便騰訊是京東的第一大股東，擁有 18% 的股權，但在董事會中的投票權僅有 4.4%；而擁有 15.5% 的流通股的劉強東，在董事會中的投票權卻高達 79.5%，仍然是京東獨一無二的掌舵人。

造成這一結果的原因，是京東的 AB 股規則。劉強東所持股票屬於 B 類普通股，1 股擁有 20 票的投票權，遠遠高於一般美國上市公司的 AB 股投票權比例的 1:10。

而劉強東之外的其他京東股東（包括騰訊旗下的黃河投資），所持股票屬於 A 類普通股，1 股只有 1 票投票權。

在許多科技公司中，為了保持創始人對企業經營和發展方向的把控，通常會用「同股不同權」的方式，來實現創始人對公司強有力的控制。這種方式能發行雙重股權，讓創始人可以獲得具有超越其控股比例的表決權，這使得他們的影響力遠遠超過其對公司的所有權比例。

例如扎克伯格對 Facebook 的所有權紙面上看只有 14%，但卻擁有多數投票權，比例超過 60%。而另一家美股網路新規 Snap，則直接沒有賦予新股東任何投票權。

華爾街日報援引香港私人投資者、公司治理專家 David Webb 的評論稱，擁有超級投票權和其他特殊權利，常常會給公司的營運帶來問題。