【大慶證券】盤前分析－中美關稅生效 台股以盤代跌



◆盤勢分析

國際情勢再趨緊張，除中國取消赴美談判，美國政治動盪也增加投資人擔憂情緒，導致道瓊指數自波段新高回落，指數開低走低，考量本周三 FED 將舉行貨幣政策會議，且十年期公債殖利率仍維持在 3% 以上，市場不確定因素眾多，研判美股將有拉回修正可能，可以十日線作為多空觀察指標。

上週國際情勢一片欣欣向榮，投資人對中美貿易戰的擔憂程度降低，激勵台股上周五開高走高，一掃秋節前市場觀望氣氛，突破月線壓力並站上 10900 點關卡，加上富時指數調整自收盤後生效，指數終場收在 10972 點，上漲 141 點，成交量增溫至 1596 億元。台股多頭氣勢強勁，上周五再次呈現價量同增的走勢，日 KD 指標交叉向上、MACD 柱狀體也由黑翻紅，外資在期貨多單加碼 6209 口、淨多單口數約 2.88 萬口，現貨部位也持續買超 136 億元，累計本周買超 295.6 億元，顯示外資態度中性偏多，在國際情勢撥雲見日的情況下，有助台股展現反彈行情。然下周美台央行將同步舉行貨幣會議，在台美利率不同調下恐引發市場資金出走潮，留意台股修正的可能，預期台股將延續大區間震盪走勢，指數區間觀察 9/12 前低 10667 點以及 9/3 前高 11097 點。

上周五盤面由傳產的塑化、紡織領軍，台塑四寶一馬當先，紡織的遠東新、新纖、儒鴻、豐泰、百和也一反疲弱強勢表態，同時，生技的科妍、大江、康友，鋼鐵的世紀鋼、新光鋼、大成鋼，水泥的亞泥、食品的統一、聯華，以及金融的中信金、國泰金、元大金等都持續強勁，顯示市場焦點仍在傳產、金融族群，可逢低佈局營運展望優異且低基期的個股。電子股上周五也由黑翻紅，在大立光利空出盡開低走高收紅下，相關蘋概股包含可成、美律、和碩、台郡等先蹲後跳，持續觀察新機銷售狀況牽動後續個股走勢。至於被動元件的國巨、華新科，矽晶圓的環球晶、中美晶及 MOSFET 的大中等漲價股則跌深反彈，支撐台股表現強勢，但由於族群籌碼依舊凌亂，仍先以短線反彈視之。

