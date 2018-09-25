串流音樂市場大整合 SiriusXM以35億美元全面收購Pandora

隨著 Sirius XM Holdings (SIRI-US) 週一 (24 日) 宣布達成收購線上串流媒體服務 Pandora Media (P-US) 的交易，點播音樂服務市場繼續出現大地震。

SiriusXM 同意提供價值約 35 億美元的股票全面收購 Pandora。

已經擁有 Pandora 約 15% 股份的衛星廣播公司 SiriusXM 表示，它將保留 Sirius XM 和 Pandora 品牌和服務。但它也似乎保留了未來轉變的可能性，並表示「對聽眾的服務不會立即發生變化」。

點播音樂服務正以串流媒體音樂 App 和播客 (podcast) 形式應對數位競爭。SiriusXM 和 Pandora 的業務彼此競爭。

SiriusXM 在北美擁有超過 3600 萬個用戶。Pandora 提供免費和付費音樂串流媒體，每月聽眾超過 7000 萬。

競爭對手包括串流媒體服務 Spotify (SPOT-US) 和科技巨頭 Apple Music。

交易條款將允許 Pandora 以更高的價格尋求新的買家，這是併購業務的標準做法，畢竟可能出現不同的收購者。

SiriusXM 希望透過進一步擴大其在汽車無線頻道之外的業務範圍，這項協議將有助於其業務多元化。

SiriusXM CEO Jim Meyer 在聲明中說，「經由針對性的投資，我們發現推動創新的重大機遇，這些創新將加速成長，超越單一公司可獲得的成長，並且這樣做也有利於消費者、藝人和更廣泛的內容社區。」「我們將共同為充滿激情的忠誠聽眾提供更多最好的收音機內容，並在我們的兩個平台上吸引新的聽眾。」

該交易要求 SiriusXM 為 Pandora 支付相當於每股 10.14 美元的價格。週一 Pandora 股價收跌 1.1% 報 8.98 美元，SiriusXM 下跌 10.32% 至 6.26 美元。