新一輪貿易戰開打 港股跌454點 美團緊守招股價

9月24日中美貿易戰升級，港股顯著受挫。恒生指數開市已見低開169.73點，報27783.85點，為全日高位；之後跌勢持續，於午後跌劫更進一步加劇，於14:54左右低至日內低位27425.01點，最多跌528.57點；收市跌幅略為收窄，報27499.39點，跌454.19點或1.62%；成交金額萎縮至693.2億港元。

恒生國企指數收市報10827.52點，跌199.61點或1.81%。

9月恒生指數期貨於15:54報27476點，跌464點，未平倉合約逾12萬張。

10月恒生指數期貨報27483點，跌463點，未平倉合約增加至近2萬張。

中美貿易戰升級，國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，強調中美兩國合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。美國將於當地時間周一起，向2000億美元的進口中國貨品，加徵10%關稅。中國亦會同時向600億美元美國進口產品，徵收5%至10%的關稅。

騰訊(00700-HK)結束3連升，收市報327.8港元，跌6.6港元或近2%。中國平安(02318-HK)收市報78.45港元，跌0.45港元或0.6%。

美團點評—W(03690-HK)上市只有3天，卻已連續2天下滑，惟一直堅守於招股價69港元水平；收市報69港元，跌3.1港元或4.3%。

銀河娛樂(00027-HK)跌52.7港元，跌2.15港元或3.9%。澳門統計暨普查局資料顯示，8月入境旅客達340.35萬人次，同比上升18.7%；其中，留宿旅客及不過夜旅客，分別按年增加16.3%及21.6%。

吉利汽車(00175-HK)亦顯著下滑，收市報15.92港元，跌0.66港元或近4%。吉利汽車雖然以13.44億元人民幣，向母公司授予知識產權及前景知識產權，惟未能扭轉股價跌勢。

舜宇光學(02382-HK)亦跌3.9%或3.65港元，收市報89.05港元。

跌市中逆市上升的中國海洋石油(00883-HK)，收市報14.22港元，升0.08港元或0.6%。