高盛：對所有中國進口商品加徵關稅的機率大幅上升

高盛週日 (23 日) 表示，隨著全球兩大經濟體在其數百億美元的雙邊貿易爭端中開闢新的戰線，美國將最終對所有自中國進口的商品加徵關稅的風險正大幅上升。

美國總統川普上週下令對價值 2000 億美元的中國商品加徵新關稅，中國則以 600 億美元的美國商品進行報復。

去年，美國從中國進口超過 5000 億美元的商品，但中國只進口美國商品大約 1300 億美元， 川普因而誓言必須糾正這種雙邊失衡。基於這個想法，高盛認為所有進口至美國的中國商品和服務可能會很快就會被加徵關稅。

高盛分析師在研究報告中寫道，「繼川普總統威脅進一步升級之後，我們現在認為所有從中國進口的產品最終都將被加徵關稅的可能性已上升至 60%。」

儘管如此，川普仍在努力尋求與歐洲、墨西哥和加拿大等其他貿易夥伴如洽談貿易合作，而目前的進展令人振奮。

雖然白宮一位高級官員上週表示，美國和墨西哥準備單獨進行排除加拿大的新貿易協議，但正在進行的談判本身也令人鼓舞。

高盛指出，「從更積極的角度來看，貿易戰的其他方面已經出現了降溫，11 月可能重新簽署北美自由貿易協定 (NAFTA)，並降低與歐盟的貿易緊張局面。」

根據自由貿易理論，對具優勢的商品，各國將生產更多但消費更少。高盛表示，貿易緊張局勢的持續升溫可能會讓這種動態變得危險。

高盛說，「經濟原則表明，貿易壁壘將長期影響生產力，因為各國被迫生產沒有比較優勢的商品。」由於加徵關稅，各種商品變得更加昂貴，價格也可能上漲。

報告估計，「對通膨的影響也更加清晰：迄今為止公佈的措施看起來將推動美國核心 PCE 通膨率上升約 0.1 個百分點，如果下一輪再對中國加徵關稅的話，這個數字大約是其 2 倍。」

根據世界貿易組織 (WTO) 的數據，全球貿易已自 6 年來最高成長率下滑，2017 年全球出口商品和服務總額接近 18 兆美元。

高盛數據顯示，儘管出現貿易緊張局勢，今年的貿易仍將會出現成長，但可能不會持續。上週，Target (TGT-US) 承認關稅影響消費者及其財報，許多企業非常緊張，該公司對此「深感困擾」。

外電報導，在川普政府宣布加徵新關稅後，中國取消了高層雙邊貿易談判。

Stifel 首席經濟學家 Lindsey Piegza 說，「隨著美國繼續反覆邊談邊打，針鋒相對的貿易壁壘和關稅逐步升級，不斷加劇的緊張局勢導致損害美國企業和消費者的風險增加，而它們也是長期而言政府尋求保護的對象。」