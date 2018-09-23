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一片狼藉！「怪獸級」颶風給美國帶來的經濟損失 恐高達500億美元
※來源：華爾街見聞

(圖：AFP)
(圖：AFP)

作為美國有史以來遭遇的最嚴重風暴之一，「怪獸級」颶風佛羅倫斯（Florence）不僅推高了油價，更令美國遭受了嚴重的經濟損失。

評級機構穆迪周五（9 月 21 日）預計，這場颶風為美國帶來了 380 億美元至 500 億美元的經濟損失，其中包括財產損失、車輛損失和產量損失。

這一數字是此前高盛及標準普爾初步預估區間——80 億美元至 200 億美元的兩倍還多，也是數據分析公司 CoreLogic 預計區間 30 億美元至 50 億美元的十倍左右。

穆迪稱，若佛羅倫斯所造成的經濟損失真的達到預估區間上限 500 億美元，這一颶風將成為美國史上第七強風暴，排名僅次於 1992 年的颶風 Andrew。

穆迪還指出，儘管造成了強力破壞，但佛羅倫斯在「襲擊」過程中由四級颶風逐漸降成了一級颶風，「威力」範圍遠不如去年的颶風哈維。

富國證券數據顯示，單看美國保險業，就已為哈維開出了高達 300 億美元的賬單。富國銀行分析師 Elyse Greenspan 則稱，由於佛羅倫斯威力減弱，保險業損失大幅減少，潛在損失從 200 億美元降至 50 億美元以下水平。

據穆迪測算估計，2017 年，美國遭遇的三場颶風均為經濟造成了巨額損失：哈維的「價位」是 1335 億美元，瑪利亞是 1200 億美元，厄瑪則是 842 億美元。三個數字均高於穆迪對佛羅倫斯的預估區間上限。

《華爾街日報》援引巨災風險模型公司預計，通常並不提供洪災保險的私人保險公司將損失 17 億美元至 50 億美元成本。

金融部落格 Zero Hedge 則指出，洪災險的主要提供方——《聯邦洪水保險計劃》（NFIP）本身負債已經高達 200 億美元，再加上為洪泛區業主提供補貼所造成的損失，未來可能帶來更多問題。

 

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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