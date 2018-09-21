中國銀保監會稱堅持強監管方向 將嚴厲打擊虛假出表等隱匿行為

中國銀保監會周五表示，一直堅持強監管方向，要確保金融風險得到有效控制；一些銀行機構不良資產分類不夠準確，存在個別機構隱匿轉移不良貸款的行為，將對虛假出表等隱匿行為給予嚴厲打擊。

銀保監會新聞發言人肖遠企在發布會上稱，當前銀行表外業務結構優化，融資壓力緩釋，優化的措施主要是整治通道類表外業務；存在的問題則包括資金傳導到實體經濟渠道不夠暢通，金融工具和需求存在矛盾等。

“強監管方向一直堅持，沒有放松，因為治亂象、打擊非法金融活動、處置高風險金融機構和活動等政策都不會放松也不可能放松，要確保金融風險得到有效控制。”他表示。

肖遠企稱，對信托及委托貸款等表外業務，監管部門從開始就采取有保有壓的方針，整治的對象是表外通道空轉的業務，將資金從通道中擠出來進入實體經濟，而不是要求表外業務強行回到表內。

“今年以來到現在的八個月時間，信托貸款壓縮的部分約80%都是通道內的業務，不是通道的信托貸款不降反增，...委托貸款下降最多的也是金融機構之間的委托貸款，非金融企業的委托貸款也是下降的比較少。”肖遠企稱。

銀保監會新聞發言人賈飆在會上表示，截至7月末，險資境外投資保持基本穩定，保險資金境外投資余額774億美元。他稱，境外投資從長期來看是險資多元化配置的重要方向。

“在具體的投資品種上傳統投資和另類投資基本保持平分秋色的狀態，在境外投資的股票、債券、存款、基金大約能夠占到47%左右，另類投資包括股權投資基金、不動產約占到52%，總體上比較健康。”賈飆稱。

中國國家主席習近平最新主持中央全面深化改革委員會會議表示，要明確政策導向，對系統重要性金融機構的識別、監管、處置作出制度性安排，加強金融監管的集中統一、協調配合，形成監管合力，有效維護金融體系穩健運行。

路透北京9月21日