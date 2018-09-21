香港金管局總裁稱虛擬貨幣欠缺擴容力 不具備成為“貨幣”的條件

香港金融管理局(HKMA)總裁陳德霖周五稱，虛擬貨幣欠缺擴容力，且越多人使用時成本也越高，因此認為不具備成為“貨幣”的條件，只能稱為“虛擬資產”。

近年部分中央銀行實施量化寬松政策，大量發行鈔票，令部分人相信虛擬貨幣會挑戰傳統法定貨幣的地位，或者會否在未來成為另一種形式的貨幣。

陳德霖在財資市場高峰會上發言時指出，貨幣的定義除了是普遍被接納作交易媒介、具有儲存價值以及獲接納為記帳單位之外，還需加入“金錢屬性”這個重要概念，正如鉆石和黃金一直以來都維持極高價值，並能夠隨時在公開市場上買賣，某程度上都具備貨幣的三項功能，可是在使用的方便程度與成本方面則大為遜色。

“虛擬貨幣仍未獲廣泛接納為交易媒介，而Bitcoin等虛擬貨幣的價格波幅極大，加上作為支付工具的用途有限，實在難以期望任何社會願意采納虛擬貨幣為記帳單位。”他說，“基於上述的分析，我認為虛擬貨幣並不符合成為貨幣的條件。”

陳德霖指出，虛擬資產對全球各地的監管機構和決策者帶來挑戰，其中之一是金融穩定風險。金融穩定理事會最近向二十國集團（G20）領導人提交評估報告，大致上認為雖然虛擬資產的市場規模較小，目前未對環球金融穩定構成重大風險，但監於它發展迅速及數據不全，因此須要密切監察。

同時，金融穩定理事會與支付及金融基建委員會合作制定框架，以監察虛擬資產市場發展對金融穩定的影響。另外，基於虛擬資產帶來的非法活動風險以及投資者保障或市場健全的問題，理事會亦表示應加強國際間的協作。

“虛擬資產並非金錢或貨幣。”陳德霖說，“有意參與虛擬資產投資或投機的人士不應心存幻想，以為它們總有一天會變成金錢或貨幣，可以作為交易媒介。”

陳德霖又提及，盡管應用在虛擬資產的分布式分類帳技術（DLT）仍需克服多個問題，但此項技術在其他範疇具有極大的發展潛力。金管局和香港銀行將推出以DLT為基礎的電子貿易融資平台。此外，金管局正著手開發跨境貿易融資平台，讓本港平台與新加坡等其他貿易夥伴的平台用DLT技術互聯互通，預期將於明年內推出。

金管局亦正研究由中央銀行發行電子貨幣（簡稱CBDC）的技術可行性和好處。初步來看，CBDC在批發尤其跨境層面處理支付及交收的潛力，似乎比在零售層面更大，但需要進行更多研究工作，以分析CBDC較現有模式有何優勢。

路透香港9月21日