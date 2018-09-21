瑞銀：新興市場投資者採取可持續投資比例較發達市場更高

香港證監會今日公佈綠色金融策略框架，其首要工作是要加強上市公司環境信息披露一致性和可比性。證監會主席歐達禮今早於香港綠色金融論壇上稱，長遠來看企業發佈環境、社會和企業管治報告(ESG報告)以及整個綠色環保方面的信息披露或要趨於強制化。瑞銀財富網管理大中華區主席及主管盧彩雲認為，這對於企業和投資者來說都有益處，從企業角度來說，對於企業的評估除了看投資回報等還要考察企業管制、環保責任等表現，長遠對企業發展將有正面作用；而對於投資者來說也將更有保障。

在瑞銀今日發佈的「價值回報」報告中，對目前全球投資者可持續投資的興趣進行調研。該研究涵蓋巴西、中國、德國、香港、意大利、新加坡、瑞士、阿聯酋、英國以及美國在內全球十個市場，訪問了超過5300名至少擁有100萬美元可投資資產的高淨值人士。研究顯示，以中國、巴西和阿聯酋在內的新興國家市場的投資者對於採取可持續投資的比例相較於意大利、德國、新加坡、瑞士以及香港來說更高，美國和英國則排名最後。盧彩雲稱，這主要因為新興市場面臨的環境污染以及公司管治架構等問題更多，重視程度日益增加，投資者興趣自然也就更大。

在此次受訪者中亦包括403名香港高淨值人士，其中85%的香港投資者表示對可持續投資感興趣，其中女性(94%)和年輕(96%)投資者興趣非常強烈。雖然本港投資者興趣濃厚，但真正採取可持續投資的人士僅佔到34%。主要因為香港投資者對可持續投資的實際原理感到困惑，包括認為這種投資策略的實際影響難以衡量或者與個人所重視的價值不符。不過，有超過四成香港投資者認為可持續投資在未來十年內將會成為主流趨勢。

另外研究顯示，目前可持續投資的表現高於市場表現。被問及市場環境不穩定情況下會否影響投資者在可持續投資的興趣，盧彩雲則指市況波動時，環保和企業管治好的公司其表現相對也更好，市場對這些公司也更為看好。

文：鄒舒惠