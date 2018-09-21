【大行報告】Natixis：港元終須迎來加息周期 資產價格或將調整

Natixis Asia Research報告指，由於美聯儲預計將於9月26日再次加息，港元仍處於兌換保證的最弱點，加上貨幣市場(HIBOR)早已開始上漲及銀行最近調高零售存款利率，關鍵在於貸款利率上升的速度和幅度，Natixis預期香港利率未來攀升速度將會加快。

Natixis表示，雖然港元今天有大幅度反彈及流動性趨緊，但2018年3月以來，港元一直徘徊在其兌換保證的最弱點，這促使金管局越來越頻繁地入市幹預，以確保港元維持與美元掛鈎的聯係匯率製度。這種幹預減少了銀行係統的港幣流動性，從而減少貨幣基礎，港元貨幣市場利率(HIBOR)上升速度雖然較預期緩慢，但未來有望加快。儘管如此，港元與美元之間仍存在利率差異，令市場上套息交易持續。

但套息交易併不是唯一因素，存款增長快速下降令港元貸存比從2016年底的77%擴大至2018年7月的85%，銀行需要更高的利率以吸引更多存款，以便繼續放貸。貸款主要來自銀行對中國企業曝險上升及中資離岸併購融資需求增加，這亦可能導緻資金從香港外流。

此外，由於存款增長減速，加上套息交易活動頻繁和中國企業貸款上升，Natixis預計港元利率誘因將加大。隨著貨幣基礎縮減和利率上升，資產價格無可避免將會承受壓力，在股市近期出現調整後，房地產價格亦可能受到影響。然而，香港作為資本自由流動的金融中心，資金在過去亦曾經來去匆匆，但這可能不是一個壞結果，金管局一直無法用宏觀審慎工具控製資產泡沫(特别是房地產)，如金管局總裁陳德霖先前所說，目前香港也許需要較小的貨幣基礎來減低資產泡沫壓力。