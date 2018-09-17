海嘯1兆熱錢灌香港 陳德霖：現才資本外流1成 再多也沒問題

2008 年的金融海嘯對香港的副作用，就是 1300 億美元 (約港幣 1 兆元) 的熱錢流入香港，直到今年 4 月才開始逐步流走。香港金管局總裁陳德霖表示，迄今累計流出約港幣 1035 億元，為當年流入資金的 1/10，揚言「流走多些都不成問題」。

他重申，資金流出香港，港美利差自然會收窄，流走多少才會改變利率，市場自然會找到答案，強調都是按現有機制而行。

美元兌港幣今 (17) 日最新報 7.8478 兌 1 美元。

上商財資業務處研究部主管林俊泓認為，即使香港資金再流走，問題亦不大，因現仍有逾港幣 700 億元銀行結餘。過往一般正常情況下，銀行結餘均少於 100 億元，現在金融業規模較以往大，銀行結餘該相應加大至 200 億元才屬正常水平，以此估算，銀行結餘再降 500 億至 600 億元都沒問題。

不過，他認為屆時香港利率也未必會迅速攀升至與美國利率平價，參照 2005 年，當結餘回落至正常水平，也要需時 6 至 9 個月，港美利差才明顯收窄。他預料，最快 11、12 月銀行結餘才有望降至 200 億元，今年香港只加 P(最優惠利率)1 次，明年則加 1 至 2 次，最多 3 次。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，目前銀行結餘仍處較高水平，加上有 1 兆多元的外匯基金票據，金管局可透過調節外匯基金票據來釋放流動性，故難以估計銀行結餘降至甚麼水平才算低位，但相信銀行結餘要回落至約 100 億元，始見資金偏緊。她估計香港大型銀行 12 月加 P 的機會較大，明年香港或加 P2 至 3 次。

陳德霖表示，如果相信過去 10 年 8 載的極低利率及大舉量化寬鬆 (QE)，是造成資產市場抗奮、過熱的話，就應該會相信當美國利率正常化及縮表，亦會帶來影響，其實這是正常的調整，也是預期之內。

至於會否因此造成大震盪，他認為視乎各經濟體的本身體質，目前所見土耳其、阿根廷雖有壓力，但只屬個別經濟體問題。

就市場憂慮利率的升速會否過急，陳德霖認為，暫時未見到有此傾向。

今 (17) 日，短天期港幣拆款利率 (Hibor) 全線下跌，隔夜 Hibor 報 1.80732%，1 週和 2 週 Hibor 分別跌至 1.60643%、1.59821%。

與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 下滑至 1.69964%，2 個月 Hibor 跌至 1.81071%

長天期利率微升，3 個月 Hibor 升至 2.01429%，半年期 Hibor 升至 2.18882%；1 年期 Hibor 升至 2.55514%。