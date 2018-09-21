〈每日外資外匯觀點〉美元指數跌破100日平均線 法巴：走跌轉折點到來

由於全球風險溢價降低，以及英國脫歐取得新進展，使得歐元、英鎊走強，美元指數周四跌破 94，來到近九周的低點；同時跌破 100 日移動平均線，為六個月來首見。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行貨幣策略師 Ulrich Leuchtmann 表示，市場對新興市場貨幣危機的擔憂消散，加上美國聯準會升息循環可能進尾聲，原先對美元漲勢的懷疑聲浪升高，美元出現跌勢，交易員便趁機減碼美元看漲部位。

Leuchtmann 說，目前市場普遍預期聯準會下周利率決策將升息，並對未來利率走勢釋出更多信息。

景順固定收益團隊投資組合經理 Noelle Corum 認為，隨著全球經濟成長改善，歐洲央行 (ECB) 和日本央行 (BOJ) 的貨幣政策出現變化的可能性提高，聯準會升息和貿易戰風險對美元的加持續逐漸減弱。

道明證券分析師表示，美元指數跌破 94 後，歐元兌美元將重新挑戰 1.18。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法巴資產管理外匯團隊副主管 Momtchil Pojarliev 指出，美元走跌的轉折點到來，預期未來六到九個月內，歐元兌美元將飆升到 1.25；同時目前也是做空美元兌日元的好時點。

但也有分析師仍力挺美元，認為美元潛在的強勢不可輕忽，資產管理公司 全球外匯主管 Andreas Koenig 認為，美元是主要的儲備貨幣，擁有無風險的聯邦基金利率，在 G10 貨幣中，風險最低的美元正帶來最高的收益，建議投資人不要輕易賣出美元。