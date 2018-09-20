〈每日外資外匯觀點〉丹斯克挺美元年底前將再走強、歐元12個月內上看1.25

美元本周在 94.5 附近震盪整理，市場關注下周三 (26 日) 的美國聯準會利率決策會議，摩根士丹利預期聯準會將升息 25 個基點至 2%-2.5%，並釋出 12 月將再次升息的強烈信號。

牛頓投資管理投資長 Curt Custard 認為，企業信貸的成本一直以來都很低，聯準會升息次數可能比目前市場的預期還要多，尤其是薪資成長和對中國進口商品加徵關稅，物價承受漲價壓力，都將支撐美元再度走高，美元漲勢不令人意外，

丹斯克銀行資深分析師 Morten Helt 也抱持同樣看法，預計今年底前，美元將進一步加速升值的步伐。

SentimenTrader 分析師 Jason Goepfert 則以消費者信心指數來觀察，目前消費者信心高漲，與美元見頂的走勢相吻合，通常要待消費者信心指數處於低檔，才能預示著美元落底。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

丹斯克銀行預期，歐元兌美元秋季在 1.15 附近整理後，在股票流動的支撐下，歐元將穩步上漲；從中期來看，近幾年歐元資本外流將隨著歐洲央行首次升息而逐漸消退。加上目前歐元估值仍低，未來 12 個月歐元兌美元有望攀升至 1.25。

德國商業銀行（Commerzbank）固定收益部技術分析師 Karen Jones 表示，歐元兌美元近期漲勢確立，1.1508 關鍵支撐不宜跌破，若收盤站上 1.1790，將有機會進一步挑戰漲至 6 月中旬高點 1.1853。