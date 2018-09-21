王品旗下鵝夫人再摘星 三度蟬聯上海米其林一星

王品 (2727) 旗下燒鵝料理的「鵝夫人港式餐廳」再摘星，上海閔行店連續第三年蟬聯米其林一星，此外，旗下另一個專注川菜的品牌「蜀三味」上海閔行店，也為唯一一家川菜餐廳入選《2019 上海米其林指南》“必比登推介”餐廳。王品大陸事業群執行長李森斌昨日率領「鵝夫人」團隊，出席「2019 上海米其林指南」新聞發布會，並表示，目前王品「鵝夫人」有 21 家門店，分布在上海、北京、蘇州、杭州、長沙，武漢，並希望積極拓展，讓更多人享受美食。



王品提到，除了「鵝夫人」外，旗下川菜品牌「蜀三味」，也被收錄《2019 上海米其林指南》，加上王品台灣事業群代理的中餐品牌「PUTIEN 莆田」新加坡吉真那路老店，也在今年三度蟬聯米其林一星殊榮。