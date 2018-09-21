智崴獲陸主題樂園訂單 估未來5年設置逾30座飛越中國

智崴 (5263) 代孫公司智崴文化創意 (上海) 公司宣布與中國大陸某公司簽訂室內主題樂園整場輸出合約，法人預估合約金額至少有上億元。智崴積極佈局海外自營點，預計未來 5 年在大陸各地設置逾 30 座飛越中國，同時集團也朝向垂直多角化經營發展。智崴積極從遊樂設備供應商晉身為遊樂產業經營者，智崴指出，2018 年是集團於全球迅速插旗自營點的豐收年，在荷蘭阿姆斯特丹海外首個自營點正式開幕後，8 月第二個自營點於北京石景山遊樂園開幕，預計 11 月日本、12 月於台北信義區南山廣場都將陸續開幕。



智崴指出，在北京市打造的飛行劇院，共斥資 3 億人民幣所打造而成，目標未來 5 年內在中國各地設置逾 30 座飛越中國。



智崴今年在中國大陸市場持續有斬獲，法人預估，智崴下半年營運將逐季走高，今年營收及獲利有望優於去年。