華城(1519)、海悅(2348)、杏國(4192)、王品(2727)、燿華(2367)

華城 (1519)：主要承攬台電標案，在手訂單超過 30 億元，經營觸角延伸至電動車充電站、離岸風電及太陽能電廠等綠能產業，8 月營收達 7.41 億元，年增 109.10%，創今年新高，下半年營運樂觀。股價放量突破半年線，一度攻上 24.5 元漲停板，有望發動一波補漲行情。

海悅 (2348)：國內房屋代銷業龍頭，8 月營收突破 1.7 億元，創下今年來新高，在營收快速拉升下，連 5 季營益率突破 20%，上半年 EPS 達 2.42 元，已超越去年全年 EPS 2.13 元，預估前 3 季 EPS 將有機會挑戰 5 元，激勵股價拉出第 4 根漲停板，挑戰今年 3 月高點 63 元。



杏國 (4192)：研發中新藥 SB05PC 獲以色列核准執行第三期人體臨床試驗，目前已通過 7 國申請，先前通過國家均已進入收案準備，台灣更是與 9 家臨床試驗機構簽約完成，並加速展開病患招攬，股價開高走高，亮燈漲停 27.6 元。



王品 (2727)：宣布斥資最高 26.7 億元，首度買回自家 3,850 張股票，庫藏股買回區間價格為 56 至 115 元，除了捍衛股價，在王品創辦人戴勝益密集出脫股票之際，此舉也有集中籌碼的考量。股價跌深反彈，挑戰季線及 85 元反壓。



燿華 (2367)：8 月營收衝破 18 億元，創 7 個月來新高，受惠蘋果智慧裝置與車用電子需求強勁，下半年獲利可望大躍進，法人看好，全年 EPS 上看 1.9 元，攀上 11 年最佳成績，並連續兩年獲利，激勵股價反彈挑戰月線及 18 元關卡。