【異動股】商業百貨板塊表現活躍 三夫戶外(02780-CN)漲停

早盤，商業百貨板塊表現活躍，截至發稿，三夫戶外(02780-CN)漲停報14.17元，來伊份(603777-CN)漲5.83%報11.99元，南寧百貨(600712-CN)漲5.41%報4.68元，天虹股份(002419-CN)、國芳集團(601086-CN)、新華都(002264-CN)、中百集團(000759-CN)、王府井(600859-CN)等多股漲逾3%。

消息面上，中共中央、國務院印發的《關於完善促進消費體製機製，進一步激發居民消費潛力的若幹意見》提出，以消費升級引領供給創新、以供給提升創造消費新增長點的循環動力持續增強，實現更高水平的供需平衡，居民消費率穩步提升。

近年來，零售新物種、新業態頻現，新概念、新模式催生了千店千面的零售新氣，零售新物種呈井噴式爆發。從阿里巴巴的盒馬鮮生，到永輝的超級物種、京東的7fresh等，都在對傳統零售進行颠覆性重構。中國百貨商業協會會長楚修齊說，與傳統業態相比，新物種更加重視顧客體驗。一方面，通過新穎的門店設計，從視覺效果上提升門店的顔值;另一方面，嫁接餐飲、科技甚至娛樂内容，重新定義人、貨、場。以消費者需求為導向，才是回歸商業本質。轉型沒有一定之規，無論零售業態如何變化，線上與線下如何互動融合，歸根到底還是手段和方式的變化，併沒有改變“零售=商品+服務”的本質，新技術可以提高效率，提升體驗，但是零售的週轉還需通過適銷的商品和良好的服務來完成，通過商品和服務為顧客創造價值依然是零售業經營的本質。