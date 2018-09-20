美指偏弱人民幣收盤隨中間價略升 假期臨近持倉意願下降

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收盤隨中間價略升，日內波幅明顯收窄。交易員稱，日內客盤購匯需求仍較多，且部分昨日美元空頭回補，雖然美元指數逐漸失去避險作用走勢偏弱，但人民幣仍升幅受限。

他們並表示，中美貿易戰雙方均已出牌，短期缺乏進一步利空消息，市場更關註美聯儲後續加息預期；中秋、國慶長假臨近，市場整體持有頭寸意願逐漸下降，各方更無意選擇方向，預計短期人民幣將延續區間波動；銀行間市場流動性整體寬松，且人民幣即期貶值壓力有所緩解，大行在掉期的賣壓減少，境內美元長端掉期維持在50-75點區間波動。

“馬上過節了，拿頭寸意願不強啊。”一中資行交易員稱，“如果外盤沒方向，人民幣更不會動了，等等美聯儲加息之後再說。”

另一中資行交易員也表示，市場情緒要轉向還是比較困難，而且客盤反應本來就比較慢，除非美元持續明顯下行，市場還是會偏購匯。

全球匯市方面，美元兌一籃子貨幣周四在七周低點附近徘徊，中美貿易爭端疑慮轉淡導致美元的避險魅力失色。中美周二宣布最新關稅措施的即刻反應之後，匯市逐漸回穩，並預期相關後續效應需要花一些時間才會浮現在企業財報，預期不會造成重大全球沖擊。

投資者還等待下周的美聯儲會議，預計該央行將上調指標利率，並闡明未來的升息路徑。

路透上海9月20日