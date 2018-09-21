大盤長陽再現暴力拉指數行情 藍籌股井噴滬指放量漲2.5%

截止收盤，滬指收報2797.48點，漲2.50%，創一個半月最大單日漲幅，成交額1490億;深成指收報8409.18點，漲2.13%，成交額1725億;創業板收報1411.12點，漲1.69%，成交額464億。今日，滬股通淨流入36.58億元，深股通淨流入13.15億元。

9月21日，臨近明日中秋小長假的這個週五交易日，本以為大家夥機構們會持幣過節讓今天指數回踩2700的，但盤面上的巨大動靜還真是令我等小股民們頗感意外，計劃果然趕不上大盤的變化快。

今日，滬深三大指數早盤同步小幅高開，隨後滬指小幅衝高未果，指數小幅跳水，滬指、創業板指一度翻綠，但震蕩後再次走高。受國務院發文的消息刺激，加上雙節臨近，汽車、休閑服務、食品飲料等大消費相關個股表現活躍，合力科技強勢封板，長安汽車、長城汽車等紛紛拉漲，疊加銀行、保險大金融的護盤效應，合力帶動滬指再度衝高翻紅，此後市場開始逐步企穩。三大指數午後持續走強，汽車、大金融、食品、家電等板塊集體拉升，最終上證50指數大漲逾3%，滬指暴力大漲超2%，時隔4個月後觸及60日線，再度逼近2800點。

盤面上，民航機場、保險、汽車、食品飲料、釀酒、銀行、券商、煤炭等行業漲幅居前;概念股方面，超級品牌、彩票概念、體育產業、特斯拉、醫療器械等漲幅居前。

大盤長陽藍籌股井噴 航空金融等全面開花

促消費重磅文件出台

消息面上，昨日中共中央、國務院發佈促消費的重磅文件，為促進消費提質升級繪製“藍圖”，旨在構建更加成熟的消費細分市場，壯大消費新增長點，進一步提升金融對促進消費的支持作用，鼓勵消費金融創新，規範發展消費信貸，把握好保持居民合理槓桿水平與消費信貸合理增長的關係；鼓勵保險公司在風險可控的前提下，為消費信貸提供融資增信支持；加大文化、旅遊、體育、健康、養老、家政等領域用地政策落實力度，A股消費相關板塊受到積極影響。分析認為，到2030年中國中產階級及以上人口有望達到目前美國的3.4倍，這將催生大量中高端消費品需求，推動消費結構升級，居民消費升級有望帶來巨大的投資機遇。

據悉，接下來國家還將有一係列促進消費的政策出台，這無疑會進一步推動經濟平穩發展，長期利好A股市場。此外，中國將“下決心進一步開放金融服務業，保險證券也將取消股比限製”；另外，昨晚還有一個重磅消息“央媽要在離岸市場發央票”，市場普遍理解為這是穩人民幣匯率的舉措，人民幣隨即走強；總體看，受此昨晚重磅政策利好消息影響，今日兩市消費類股大肆上漲，航空、金融股等全面開花，紙業股和地產股均紛紛受益走強。

公私募QFII同時加倉A股 外資持續買買買

8月至今，A股三大指數持續震蕩整理，市場情緒低迷。不過，公私募、QFII基金經理們近日卻同時喊出了加倉的口號。此外，近期部分主流保險機構仍維持相對積極的投資策略，併伴有小幅調倉舉動。

數據顯示，隨著A股連續下跌，部分QFII機構也在不斷逆勢加倉，外資流入熱情不減，部分股票備受青睐，外資持續買買買。8月份以來，北上資金的流入總額也已超過400億元人民幣。在經歷前兩個交易日的放量長陽之後，昨日大盤稍作休整，全天高開低走震蕩微跌。不過，借道滬深股通的北上資金卻一反節假日前交投冷淡的常態，9月20日合計淨買入約48億元，9月21日當天又合計淨買入近近50億，創下自8月20日以來的單日淨流入額峰值。實際上，近年來，雖然A股的外資持股佔比不斷擴張，但絕對比例仍處於較低水平，這為後續的資金湧入預留了廣闊空間，廣州、深圳的部分私募一緻地判斷認為近期的反彈行情具有持續性。

滬指本週漲超4%創兩年半最大單週漲幅

今日是本週最後一個交易日，滬指大漲2.5%，本週漲幅超4%創2016年6月以來最大單週漲幅，市場人氣火熱。個股也是2900餘隻個股翻紅，行情企穩逐漸企穩回升。數據統計顯示，近兩日上證50的50隻權重股合計帶動上漲綜指上漲近50點，上證50火力全開，基建地產輪番發力，貢獻了上證綜指兩日總漲幅的一半多。從板塊輪動的情況來看，本輪上漲從大基建板塊開始，而後鋼鐵、房地產、券商、保險、銀行等行業輪番發力。

結合本週内三陽兩陰行情，上證指數重心節節上行，在這一波100多點的反彈階段性反彈之後，很多人又短線踏空吧？但這時候咱就不要後悔了，市場的反彈回升是註定是一波三折的，好好過節回家團圓啦，節後指數或將會回補前期缺口，接下來仍有低吸機會的。當前滬指已經走出了較為罕見的季線“三連陰”，估值接近歷史底部；當前行情如果是啓動期的話，那麽真正的主升浪還在後面，後市大有可為，國慶後本年度的這一輪“吃飯行情”還在等著大家呢。