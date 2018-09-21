台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月21日

股王大立光原先預期 9 月營收可能與 8 月持平，但是大立光昨（20）日卻預警，由於受到多個客戶需求突然轉弱影響，9 月產能利用率下滑，目前沒有把握營收能否與 8 月持平。

油價走強領漲塑化股，台塑化 20 日一度衝上 140 元歷史新高價，市值增至 1.32 兆元，比下鴻海，躍居第二大市值股。根據外資滙豐證券觀點，認為台塑化這波多頭還沒走完，目標價上看 146 元，市值有再成長空間。

和大新能源車（電動或油電）布局傳捷報，近期供應鏈傳出和大減速齒輪箱送樣日本豐田（Toyota）過關，打進明年新款油電車供應鏈，業界估計，豐田一年新能源車銷量超過百萬輛，和大明年起營收將有爆發性成長。



經濟日報

台塑化市值 超越鴻海

權證交易稅 擬降至千分之 1

和大打進豐田油電車鏈

工商時報

立法院新會期開議 ５大優先法案出爐

8 月外銷訂單 樂沾蘋果光

大立光預警 客戶需求轉弱

聯合報

減稅過頭 扣除額稅改暫緩

日本再爆高額虛擬貨幣失竊

面板供應不順 恐拖累 iPhone XR 出貨

蘋果日報

龍邦狂買泰山 詹家力保經營權

貿易戰 中國恐揮刀 iPhone

安倍 3 連任黨魁 將合法擴大軍力

中國時報

保險法將大修 擬採諾成契約

金融挺文創 中信扮領頭羊

台商須破壞者 推升經濟反轉

自由時報

蘋果新機拉貨正常 PCB 旺到年底

馬雲：收回在美創造百萬就業承諾

迎台商回流 經濟部月底公告閒置土地

