中國8月結售匯逆差創13個月最大 央行限制舉措顯效遠購規模大降

雖見8月人民幣匯率探底回升，但當月美元指數曾大幅上行，新興經濟體爆發貨幣危機，中美貿易戰升級，市場避險情緒升溫，人民幣貶值壓力有所上升，導致8月結售匯逆差進一步擴大，創13個月來最大。

不過隨著監管層不斷推出穩定市場預期舉措，雖然短期結售匯仍然承壓，但預計逆差不會持續顯著擴大，跨境資金流動有望保持總體平穩。

中國國家外匯管理局周四公布，8月銀行結售匯逆差149億美元，創2017年7月以來最大，上月為逆差94億美元。1-8月銀行結售匯逆差105億美元。

“8月外部環境不好，結售匯逆差有所擴大在意料之中，”招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，“但總體看,結售匯逆差仍然遠遠小於15年-16年的水平，這說明市場預期仍然沒有失衡。”

他並指出，9月份美指總體回落，外部環境相比8月份有了一定改善，預計結售匯逆差將有所縮窄。

中國國家外匯管理局新聞發言人亦表示，中國外匯市場在諸多不利的外部環境下依然保持了總體穩定的局面，中國能夠有效應對潛在外部沖擊，保障外匯市場平穩運行。

交銀金研中心首席金融分析師鄂永健則認為，8月結售匯逆差環比擴大主要反映了在人民幣貶值壓力下，市場主體推遲結匯、加大購匯的行為變化。但當月外匯儲備和外匯占款仍保持基本穩定，說明跨境資金流動形勢總體仍較平穩。

外管局公布的數據並顯示，2018年8月，銀行代客涉外收入3,086億美元，對外付款3,130億美元，涉外收付款逆差44億美元。1-8月，銀行代客涉外收付款逆差值86億美元。

**逆周期舉措顯效**

盡管結售匯逆差有所擴大，但遠期結售匯簽約逆差則大幅收窄，這得益於監管層及時出台相關穩定市場舉措；另外遠期交易或因為政策因素持續低迷，相關避險交易將轉移至期權市場。

外管局公布的數據顯示，8月銀行代客遠期結售匯逆差53.91億美元，逆差規模環比減少近100億美元。遠期結售匯逆差收窄，表明央行在8月祭出調升遠購風險準備金的調節效果明顯，抑制了遠期售匯。

另外未到期期權delta凈敞口數據顯示，8月大幅擴大52.43億美元至173.54億美元，期權和期權組合按名義減半征收風險準備金，成本優勢推動期權市場發展，這個表現和2015年首次推出遠購風險準備金時表現類似。

中國央行從8月6日起將遠期售匯風險準備金率從0調整為20%，以增加遠期購匯成本，緩和遠購導致的貶值壓力。

除了遠購風險準備金率調整之外，監管層還采取一系列舉措來穩定市場預期；包括，央行上海總部采取相關舉措收緊離岸人民幣流動性。8月底外匯交易中心宣布重啟人民幣中間價逆周期因子。

人民幣兌美元即期8月探底回升，全月僅微跌40個點，同期美元指數小升0.69%；6-7月人民幣累計跌幅超6%，而同期美指不過微升0.3%。

路透上海9月20日