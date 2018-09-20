中國商務部稱希望美方拿出誠意善意解決問題 正評估加稅影響

中國商務部新聞發言人高峰周四表示，正在評估美國對2,000億美元中國輸美商品加征關稅的影響，研究有針對性的措施，適時公布實施，幫助企業應對可能的困難和挑戰；美方執意加稅給中美磋商帶來新的不確定，希望美方拿出誠意和善意，采取令人信服的手段及時加以糾正，妥善解決中美經貿問題。

他在商務部舉行的新聞發布會上並稱，中國擁有巨大的國內市場，消費潛力正在不斷釋放，一些外貿企業（包括外資企業）確實已經在開拓中國的國內市場，這是企業的自主選擇，也是市場作用使然；中國政府始終在努力改善投資和營商環境，不斷加強知識產權保護力度，營造內外資企業一視同仁的公平競爭環境。

“中方采取的反制措施，都是被迫的，完全是為了維護中方自身的正當權益，更是為了維護全球自由貿易秩序，與美國的國內政治沒有關系。”高峰並重申，不搞競爭性貶值，也不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動。

高峰指出，初步看，美國此次針對2,000億美元中國輸美商品加征關稅，涉及機電、輕工、紡織服裝、資源化工、農產品、藥品等六大類商品。在受影響的企業中，外資企業可能會占到近50%。“可以看出，美國的單邊貿易保護主義舉措，傷害的不僅是中美兩國的企業和消費者的利益，更是全球產業鏈和供應鏈的安全。”

對於中國國內的消費市場，高峰指出，隨著國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好的發展態勢，促銷售的一系列政策措施加快推進落實，預計消費市場平穩發展的態勢仍將保持。

他表示下半年汽車市場仍將保持平穩增長，原因是中國仍處於汽車消費的發展期、新能源汽車優惠政策有助於加快推廣使用新能源汽車、汽車出口呈現上升態勢等。

此外他還提及，正在就《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》公眾意見逐條進行研究，對於合理化建議將積極采納，抓緊修改完善管理辦法，爭取早日出台。

美國總統特朗普周一表示，將對價值約2,000億美元中國進口商品征收10%關稅；但蘋果(AAPL.O)與Fitbit(FIT.N)的智能手表，以及自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品則排除在征稅清單之外。

中國商務部周二稱，對此深表遺憾，為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。中國國務院關稅稅則委員會隨後發布公告，決定對美國原產的約600億美元進口商品實施加征10%或5%的關稅。

路透北京9月20日