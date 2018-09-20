勤誠受惠伺服器市場需求升溫 法人估今年每股純益上看3.9元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 受惠伺服器市場需求升溫，5 月以來營收均寫下雙位數的年增率，但法人認為，勤誠營收並未反映終端需求成長，預期今年每股純益僅較去年小幅成長、達 3.97 元，明年表現仍得視獲利結構改善進度。

法人指出，由於目前勤誠仍得透過下游廠商出貨，下游廠商拿到的訂單比重，將影響其營收表現，因此勤誠營收未反映終端需求強勁的成長，例如上半年英特爾資料中心部門營收成長 25%，但勤誠僅成長約 13%。

從各市場營收占比來看，法人指出，勤誠近 3 年營收成長主要來自中國，由 2015 年的 33%，成長至今年上半年 51%，反觀北美地區，則呈現下滑趨勢，由 41% 下降至 3 成，且中國地區同業競爭較為激烈，客戶多以價格為導向，毛利率遠低於北美地區，使其毛利率逐年下滑，獲利成長幅度也跟不上營收成長。

不過，受惠伺服器市場需求增溫，法人預期，勤誠今年全年每股純益將較去年小幅成長，年增逾 4％達到 3.97 元。

展望明年，法人認為，勤誠營收成長仍將來自中國，短期內獲利結構可能難以改善，未來提升獲利關鍵在於加強內部精實管理，強化自動化生產與節省人力成本，以及增加產能利用率，獲利結構改善進度仍待觀察。

勤誠目前全球市占率約 11%，其中，營收 7 成來自資料中心客戶，目前四大客戶包含 1 家台廠、2 家陸廠與 1 家美國廠商，終端用戶以中國的 BAT(百度、阿里巴巴、騰訊) 與美國 FAAMG(Facebook、Amazon、Apple、Microsoft 與 Google) 等全球前八大 ICP 業者為主，營收比重達 7 成。