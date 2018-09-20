【華冠投顧】大盤小跌25點..下跌家數近千家???控盤者護了指數卻護不住大家的信心??

林幸蓉 分析師

焦點個股：8415 大國鋼、2027 大成鋼、2891 中信金、2345 智邦、2327 國巨

昨晚道瓊又漲了 158 點，台股開高上漲後迅速拉回，高低振幅近百點。今日依然是人工盤，控盤者請出金融大軍如 2882 國泰金、2881 富邦金及 2891 中信金、權王 2330 台積電，加上水泥鋼鐵 8415 大國鋼、2027 大成鋼及 6505 台塑化等籌碼乾淨的傳產股來護指數，穩定大家的信心，讓大盤收盤僅小跌 25 點，量能擴大為 1,322 億，OTC 開高走低收最低，收盤跌 0.42%...... 留意今日總下跌家近千家…… 雖然護住了大盤…… 看來並沒有護住大家的信心啊！！

昨日強勢股太陽能依然一日行情…… 今日強勢股分散，仍以跌深反彈為主：1590 亞德 - KY、2049 上銀、3338 泰碩、2349 錸德，矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶等初步止穩，被動元件 2327 國巨、2492 華新科盤中破底，尾盤急拉……

弱勢股：3661 世芯 - KY、6462 神盾、2345 智邦（利多跌停）、1526 日馳、3653 健策跌停，4958 臻鼎 - KY、6153 嘉聯益、6456 GIS-KY、3406 玉晶光、2368 金像電、6269 台郡、2323 中環、4137 麗豐 - KY、2481 強茂破底，4927 泰鼎跌破平台，聲學元件 2439 美律、4943 康控 - KY 重跌……

7、8、9 月人氣股－MLCC + 矽晶圓成了台股資金墳場……？？？昨天太陽能族群聯袂上漲，今天又下殺了？？

恐慌氣氛濃厚…… 今日總下跌家數近千家…… 中秋過後，主流在哪裡？？？

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最後祝大家明日操作順利！！！

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