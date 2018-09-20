【亞洲投顧】關鍵支撐10750點

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，開高走低，盤勢直接回測支撐，目前還是反彈格局，觀察短線支撐 10750 點，跌破則盤勢轉空，容易回測前波低點 10606~10667 點，沒跌破就挑戰 10952 點，按照規劃操作，一定要有紀律，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥之前一直提醒大家，沒有正式止跌訊號之前，最好都不要進場操作，這波下殺，有做到的朋友就不會受傷。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。操作還是要找籌碼穩定而且多方格局的個股，空方格局的個股通常低點還有更低，例如，被動元件，矽晶圓，光學元件。可以留意傳產中的水泥和鋼鐵和紡織，例如，1101 台泥，1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資期貨多單減少 6334 口，自營商期貨空單減少 137 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤整理，法人減少多方籌碼，要注意洗盤。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，6245 立端，3189 景碩

6121 新普，3563 健策，8046 南電，6278 台表科，6285 啟碁

1101 台泥，1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10750 點；空方操作者帶量跌破 10750 點開始偏空操作。



蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估